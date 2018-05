Bạn trai không quyết bảo vệ tình yêu khi gia đình phản đối / Gia đình phản đối tôi cưới cô gái có thai

Tôi sống và làm việc tại Hà Nội. Bạn trai là người ngoại tỉnh. Tôi không hiểu lý do chính mọi người phản đối là do bạn trai tôi gốc quê hay vì trong mắt họ anh ấy là người không tốt bởi chưa có công việc ổn định, đang kinh doanh tự do, thu nhập khoảng 30triệu/tháng.

Hiện tại, bạn trai thì giục cưới, mặc dù chưa vào nói chuyện với ba mẹ tôi bao giờ. Trong 4 năm yêu nhau, một phần tôi sợ gia đình buồn nên giấu, phần khác do bạn trai không đủ tự tin vào thưa chuyện với ba mẹ tôi nên anh chưa tới nhà tôi bao giờ. Tôi chỉ nói với gia đình là mình đang yêu một người và mô tả về anh thì bố mẹ đã nói không đồng ý. Gia đình còn liên tục giới thiệu cho tôi những anh chàng ở gần nhà.

Phải nói là tôi ưa nhìn, khéo léo, thật thà nên những người gặp đều yêu mến tôi. Tôi phần thì muốn được cưới bạn trai hiện tại, phần lại lo ba mẹ sẽ buồn phiền lo lắng nên không thể quyết định được. Tôi nên chọn bạn trai hiện tại hay theo giới thiệu của gia đình để yêu và cưới một anh ở gần, có nhà cửa, công việc ổn định? (Hải My)

Ảnh minh họa: Crunchyroll.

Trả lời

Chào bạn!

Thông thường để tiến đến hôn nhân thì điều kiện “cần” là tình yêu. Hai bạn đã quen 4 năm rồi thì chắc tình yêu đã có. Điều kiện “đủ” là cả hai hiểu nhau, có cùng chung quan điểm sống, lối sống, có công ăn việc làm... Hai bạn yêu nhau 4 năm, vậy thì việc hiểu nhau chắc cũng khá tường tận. Bạn trai bạn chưa có công việc ổn định nhưng lại có thu nhập khoảng 30 triệu/tháng thì cũng không hề ít.

Việc bạn băn khoăn bây giờ là có nên cưới người mình yêu hay chấp nhận lấy người có đầy đủ điều kiện về vật chất và ở gần bố mẹ. Những điều băn khoăn của bạn như: bạn bè chê vì người yêu không phải là dân gốc Hà Nội, công việc chưa ổn định, sợ cha mẹ buồn phiền... có thể cho thấy phần nào rằng tình yêu bạn dành cho bạn trai chưa đủ mạnh. Ngoài ra, có lẽ chính bạn cũng chưa hiểu được mình lấy chồng là cho ai.

Vì bản thân là người ưa nhìn, khéo léo, nên bạn nghĩ mình sẽ có nhiều sự lựa chọn. Và đúng là việc lấy vợ lấy chồng cần phải được cân nhắc kỹ. Tuy nhiên nếu chỉ căn cứ vào điều kiện vật chất để quyết định chuyện lập gia đình thì liệu hôn nhân đó có hạnh phúc không? Hơn nữa hôn nhân không có tình yêu thì liệu có bền vững không?

Để giải quyết vấn đề của mình, trước tiên, bạn hãy kiểm tra lại tình yêu bạn dành cho bạn trai ở mức độ nào? Tiếp nữa, bạn hãy cùng bạn trai tính toán công việc để ổn định sự nghiệp. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để gia đình bạn chấp nhận anh ấy.

Sau đó bạn sẽ cùng người yêu lên kế hoạch thuyết phục gia đình. Nếu gia đình bạn phản đối, bạn cần tìm hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ, rồi tìm nhiều cách, có thể nhờ người thân hỗ trợ để dần dần thuyết phục. Có thể không phải ngày một ngày hai là sẽ thành công nên cả hai cần có sự tin tưởng, kiên trì và tình yêu thật lớn để vượt qua.

Trong trường hợp bạn cảm thấy tình yêu của mình với bạn trai hiện tại chưa đủ mạnh để vượt qua những rào cản từ mọi người xung quanh và cả băn khoăn của bản thân, hãy cho cả mình và anh ấy cơ hội để kiếm tìm hạnh phúc thực sự.

Chúc bạn có quyết định đúng.

Thạc sĩ tâm lý Lê Thị Minh Hoa