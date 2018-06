8 đặc điểm của phụ nữ quyến rũ mọi nam giới

1. Mắt 2 màu

Hiện tượng này là do rối loạn sắc tố mống mắt (heterochromia). Một người mắc phải hội chứng này, một hoặc phần nhiều mống mắt sẽ bị đổi màu. Nguyên nhân thường là do di truyền, do hệ quả của một căn bệnh hoặc do gặp phải chấn thương trong quá khứ. Một số liệu thống kê cho biết chỉ có 1% người trên thế giới có đặc điểm này.

2. Chỉ tay chữ nhất (Simian Line)

Bàn tay bình thường có ba đường chính, đường sinh đạo, trí đạo và tâm đạo. Nhưng với những người có bàn tay chữ nhất thì chỉ có một đường nằm ngang do đường trí tuệ và đường tình cảm nhập làm một và chạy ngang bàn tay. Theo thống kê, chỉ 1,5% dân số có đường chỉ tay dạng này.

Người ta cho rằng những người có đường chỉ tay chữ nhất có một cuộc đời rất khác thường. Đó thường là người thành công trong việc sáng chế, phát triển kỹ thuật.

Rất nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới có đường chỉ tay chữ nhất, ví dụ như Tony Blair, Nikita Khrushchev (cựu lãnh đạo Liên xô), Hillary Clinton, Henry Miller, Tony Robbins...

3. Cử động tai

Chỉ một số người có thể cử động tai của họ, nhờ bó cơ ở phía trên và phía sau tai. Theo thống kê chỉ 10 - 20% dân số có khả năng này.

4. Ngón đeo nhẫn khỏe, linh hoạt

Hãy để bàn tay theo như hình trên và thử xem, bạn có thể nhấc ngón tay đeo nhẫn lên không. Nếu bạn có thể làm được điều đó, bạn là người rất đặc biệt, khi có cơ ngón áp út linh hoạt. Chỉ ít người trên thế giới có thể làm được như bạn thôi.

5. Gân ở phần cổ tay

Hãy chập ngón tay út và ngón cái như hình rồi gập phần cổ tay lên một chút, nếu bạn thấy có gân nổi lên dọc phần cổ tay, bạn là người khá đặc biệt đấy. Chiếc gân tay nổi lên thực chất là một cơ đã bị thoái hóa, được gọi là palmaris longus. Chỉ khoảng 10 - 15% dân số thế giới có đặc điểm này.

6. Má lúm đồng tiền

Chỉ 20% dân số sở hữu má lúm đồng tiền dễ thương. Các nhà khoa học gọi đây là "lỗi ngọt ngào" khi hình thành gương mặt trong quá trình thai kỳ. Hiện nay, có rất nhiều người còn phẫu thuật thẩm mỹ để có được má lúm.

7. Tự kích động bản thân (tự cù làm mình cười)

Các nghiên cứu tại Đại học London chỉ ra rằng tiểu não (khu vực phía sau não) có thể tiên đoán cảm giác khi bạn tự mình thực hiện các hành động tác động vào bản thân, nhưng khi người khác tác động vào thì không. Vì thế, rất ít người có thể tự kích động bản thân, như tự cù và tự cảm thấy nhột, buồn cười. Tuy nhiên, đừng vội mừng nếu bạn có khả năng này, vì các nhà khoa học cho biết đó có thể là nguy cơ cao của bệnh tâm thần phân liệt, khi bộ não không thể nhận ra những kích động bạn tự tạo ra cho mình.

Mộc Miên