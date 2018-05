Cuộc thi ảnh 'Năng lượng cho cả nhà vui khỏe' / Thể lệ cuộc thi ảnh 'Năng lượng cho cả nhà vui khỏe'

Chị em tôi rất tâm đắc với tư tưởng nâng cao tinh thần rèn luyện thể chất kể cả khi bạn đã lớn tuổi. Đối với chúng tôi, vận động là chìa khóa để khỏe mạnh và trẻ trung. Vì thế, chiều nào chị em tôi cũng hẹn nhau ở công viên để tập thể dục, đi bộ, ngắm cảnh và tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây.

Chúng tôi khỏe mạnh và tự thấy mình dẻo dai hơn so với nhiều người phụ nữ đồng tuổi do thường xuyên vận động tay chân. Bên cạnh đó, tôi ăn uống lành mạnh hơn so với thời trẻ, nhiều rau xanh, hoa quả, chọn thực phẩm xanh, sạch và cân đối dinh dưỡng.

Lê Thị Hai