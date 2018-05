Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) vợ chồng ông Phan Ngọc Thanh, cậu con rể và hai cháu được xác định ngộ độc. Xét nghiệm cho thấy, dịch nôn có độc chất của thuốc diệt chuột. May mắn, không bệnh nhân nào nguy kịch. Ông Thanh cho biết, chiều 13/10, cô con dâu thứ sáu đến nhà của ông nấu nhiều món ăn cho cả nhà. Nấu xong, cô này về nhà riêng của mình. Lúc bấy giờ trong nhà có vợ chồng ông Thanh và cậu cháu trai. Thấy thức ăn ngon, ông Thanh gọi điện cho một người con rể và một cháu trai khác đến cùng ăn. Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau khi ăn, ông Thanh bắt đầu nôn dữ dội. Những người khác cũng bị cùng triệu chứng. Nghi ngờ thức ăn có vấn đề, đồng thời nhớ lại lúc ăn món vịt thấy có lớp cặn trắng bám dưới đáy tô, ông Thanh kiểm tra bếp thì thấy có một gói thuốc chuột dạng bột đã được sử dụng. Cô con dâu thừa nhận đã cho thuốc chuột vào thức ăn. Công an Cần Giuộc (Long An) đang điều tra để làm rõ sự việc. Theo ông Thanh, nguyên nhân khiến cô con dâu đầu độc cả nhà có lẽ vì chuyện phân chia tài sản. Các bác sĩ khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết loại độc chất được tìm thấy trong mẫu dịch nôn của các bệnh nhân là chất cực độc có thể gây tử vong. Nguyên nhân khiến cả nhà ông Thanh bình an có thể do lượng thuốc chuột chưa hòa tan hết vào thức ăn hoặc món ăn bị đầu độc không được dùng nhiều. Thiên Chương