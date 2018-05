Trên các phương tiên thông tin gần đây đều cho thấy xu hướng sinh con năm Thìn khá rầm rộ, nhất là những người chịu ảnh hưởng văn hóa phương Đông dùng âm lịch, kể cả ở các nước Âu Mỹ. Ở Việt Nam, điều này cũng thấy khá rõ.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương (TP HCM), nhiều người đua nhau sinh con năm rồng vì nghĩ đây là năm "vàng" là không có căn cứ rõ ràng và rất mơ hồ.

Ông dẫn chứng, từ năm Đinh Hợi 2007 người ta đồn đó là "năm vàng" vì lấy Vận khí thổ của năm Đinh Hợi để suy: Thổ thì màu vàng nên là lợn vàng. Họ tán con “Lợn vàng” thì mang lại tài lộc, cuộc sống giàu sang, nhàn hạ... và thiên hạ đua nhau sinh con năm này.

Đến năm Mậu Tý 2008 thì nhiều người lại ca tụng rằng: Thiên can Mậu thuộc Thổ, mà Thổ thì biểu tượng là màu vàng thế là lại tán là năm con Chuột vàng, sinh con khôn ngoan, lanh lợi... Năm Kỷ Sửu 2009 cũng được cho là Trâu Vàng vì căn cứ theo Thiên Can... Rồi đến năm Canh Dần 2010, năm Tân Mão 2011...cũng được gọi là cọp trắng, mèo trắng, vì can Canh, Tân thuộc mệnh Kim - vàng trắng...

"Lúc thì họ căn cứ vào Vận khí - như năm Đinh Hợi; lúc thì căn cứ vào Thiên can, như các năm 2008; 2009, 2010, 2011. Và với năm 2012 thì họ lại căn cứ vào Địa chi Thìn. Rồng thì rất oai, tượng của Vua và thế là các ông bố , bà mẹ phát sốt lên cũng đòi đẻ năm Rồng cho con mình có sừng, có móng, có vuốt, có râu để... dọa thiên hạ", ông Tuấn Anh bày tỏ.

Ông cho rằng ngày, giờ, tháng, năm sinh có tính quyết định số phận cá nhân. Tuy nhiên, những cá nhân - dù lá số cực tốt, hay cực xấu trong phạm vi ngày giờ sinh giống nhau - lại phụ thuộc vào điều kiện môi trường sống để quyết định định lượng của số phận.

Chẳng hạn, hai người sinh vào ngày giờ giống hệt nhau, nhưng người ở trận sóng thần xảy ra tại Sumatra (Indonesia) năm 2004 và ở một nơi nào đó khác trên địa cầu rõ ràng khác nhau vì điều kiện môi trường sống khác. Sự phân loại rất chi tiết đến tận ngày giờ tháng năm sinh cho từng con người mà còn khác nhau như vậy, huống chi chỉ tính một yếu tố năm thì chưa thể nói lên điều gì.

"Vì vậy, yếu tố năm - thí dụ năm Thìn hay bất cứ năm nào - không phải là yếu tố duy nhất tạo nên tính cách con người. Trẻ sinh năm Thìn cũng chẳng khác gì các năm khác", ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Cho rằng trẻ sinh năm rồng sẽ được thành đạt, ưu tú, nhiều gia đình tìm mọi cách để săn được quý tử năm nay. Ảnh minh họa: Minh Thùy.

Phân tích trên khía cạnh khác, tiến sĩ Nguyễn Phúc Giác Hải, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người cũng cho rằng, không có cơ sở nào để coi Nhâm Thìn là năm đẹp để cố đua kiếm "rồng".

Ông cho biết, nhiều người nhầm lẫn khi gán các thuộc tính của 12 con giáp để chỉ tính cách con người sinh ra các năm đó, và cho rồng là phi thường, người đẻ năm rồng sẽ khiến người khác phải nể sợ.

Thực thế, theo nguyên lý âm dương - cơ ngẫu, người xưa xếp các năm theo cách tính âm - dương xen kẽ và chọn các con vật theo số ngón chẵn lẻ của chúng, chẳng hạn: Tý (dương) - Con chuột (5 ngón, lẻ); Sửu (âm) - Con trâu (2 ngón, chẵn); Dần (dương) - Con hổ (5 ngón, lẻ), Mão (âm) - Con thỏ (4 ngón, chẵn), Thìn (dương) - Con rồng (5 ngón, lẻ)...

Ngoài ra, ứng với các chi này là 10 can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) tạo thành tên năm âm lịch. Các can này, suy theo cách viết tiếng Hán, nhiều người lại luận ra tính cách, số phận ứng với những người sinh năm đó. Ví dụ: Giáp với bộ "Điền" là ruộng, đất nên suy ra người sinh năm này thuận về chuyện nhà cửa, đất cát... Ất viết như chữ vong nên người sinh năm nay dễ bị quên lãng, không được ghi danh tên tuổi gì. Bính dính chữ "tù" trong tù túng, Đinh viết với bộ “nhất” nên hiểu là sự lớn lao...

Tương tự, Nhâm viết với bộ “sĩ” nghĩa là to lớn như vũ trụ, hơn nữa chữ "sĩ" thêm phảy thành chữ vương (vua) nên người ta hay hiểu là những người sinh năm này dễ thành đạt. Tuổi Nhâm Thìn theo nhiều người suy là con rồng vua, nên càng tin là sẽ rất đẹp để sinh con.

"Hãy tuân theo quy luật tự nhiên, làm theo những gì đúng đắn nhất, phù hợp với mình nhất. 'Hào kiệt đời nào cũng có', và tuổi nào cũng phải làm việc hết mình mới đạt được thành công. Danh lợi ai cũng muốn nhưng danh phải xứng đáng với nỗ lực bỏ ra, lợi cũng phải do sức lao động chính đáng mới tự hào", nhà nghiên cứu đúc kết.

Bản thân ông Giác Hải từng thống kê 240 danh nhân thế giới có ngày sinh tháng đẻ theo lịch âm và thấy can chi nào cũng có người tài, và những người sinh năm Thìn không hề chiếm tỉ lệ cao hay nổi trội hơn.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), cho biết, theo kinh nghiệm, vào những “năm đẹp” như Nhâm Thìn, số trẻ sinh ra có thể cao hơn, cùng đó tỷ lệ bé trai cũng nhiều hơn bé gái.

Đánh giá trước tình hình này, từ đầu năm nay, Tổng cục dân số đã chỉ đạo các địa phương thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép giúp người dân nhận thức được không phải cứ trẻ sinh ra trong năm rồng thì sáng láng, thành đạt, mà tương lai số phận của một đứa trẻ phụ thuộc nhiều yếu tố như môi trường xã hội, gia đình, nỗ lực cá nhân, sự giáo dục của bố mẹ...

Một thống kê mới đây của Tổng cục dân số cho thấy, trong số 200 đồng chí Ủy viên Trung ương mới được đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 bầu ra thì chỉ có 9 người sinh năm Thìn, chiếm tỉ lệ 4,5%. Tương tự, trong số 500 đại biểu quốc hội khóa 8 mới bầu thì chỉ có 27 người (chiếm 5,4%) là sinh năm thìn... Trong khi đó theo lý thuyết, có 12 con giáp thì tỉ lệ bình thường chia đều phải là 1/12 (tức khoảng hơn 8,3%). Tỷ lệ người sinh năm Thìn ở nhóm những người nổi tiếng trong giới khoa học, văn hóa, nghệ thuật, chính trị cũng khá thấp, đều dưới 8,3%.

"Rõ ràng, năm Thìn không có ưu điểm gì nổi trội. Nhưng nếu cứ đua đẻ vào năm này thì hệ lụy chúng ta phải gánh rất lớn, không chỉ các bệnh viện quá tải vì lượng người sinh, số trẻ tăng nhanh mà tương lai còn ảnh hưởng tới hệ thống giáo dục, gây mất cân bằng giới tính, sức ép về trường học, nhà ở, việc làm...", ông Tân nói.

Vương Linh