Chồng lười biếng và ngoại tình

Cuộc sống gia đình hiện tại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi và anh kết hôn được 4 năm, đã có con 3 tuổi. Tôi làm nhân viên văn phòng, thu nhập 7 triệu/tháng. Anh làm nghề tự do, tháng được 10 triệu, tháng chơi dài. Hàng ngày, tôi dậy sớm, đi chợ, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà và thức ăn cả ngày. Chiều đi làm về, lại là tôi tắm cho con và nấu cơm bữa tối rồi giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng nên ông bà đón cháu giúp chúng tôi.

Chồng tôi ngày nào có việc thì đi làm, không thì đi chơi, bài bạc, ăn nhậu có khi 1h sáng mới về. Những tháng kiếm được tiền, chồng đưa cho tôi nhưng vẫn giữ lại 1 đến 2 triệu để tiêu. Còn lương của tôi tháng nào hết tháng đấy. Khi 2 vợ chồng tôi cãi nhau về tiền, bố mẹ chồng tự ái nấu ăn riêng, trong khi chi phí điện, nước, gas, mắm muối vẫn do tôi sắm hết.

Khi chồng đi ăn nhậu, tôi hay cằn nhằn vì chồng tôi đã bị gút. Tôi nói gì mà không hài lòng thì anh lại giận dỗi và tìm bạn đi uống cho tới khuya mới về. Có lần nhậu về, tự nhiên anh gây sự, tát tôi và nói cả nhà tôi dở hơi. Tôi thật sự thấy mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này, nhưng tôi sợ con gái tôi sẽ ảnh hưởng nếu tôi ly hôn. Tôi rất mong chuyên gia tư vấn cho tôi. Tôi phải làm gì bây giờ. (Dung)

Trả lời

Cuộc sống gia đình rất phức tạp vì mỗi người một tính cách và ai cũng cho mình là đúng, trong khi ít ai nghĩ đến nếu gia đình có một người sai lầm thì cả nhà đều phải chịu chung hậu quả của sự mặt nặng mặt nhẹ... Vậy làm thế nào? Người xưa nói “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” thì mình phải xem nhà mình là loại cây gì để mà liệu cách “cắm hoa” , rồi xem “nhà mình cảnh gì” để mà liệu cách thu xếp. Ngày nay, nhiều khi ta nhầm vì cứ muốn có một gia đình “kiểu mẫu” mà không hiểu những lời người xưa dạy cho nên dễ đi đến chủ quan, áp đặt, gia trưởng, mơ mộng... mà làm cho gia đình trở nên phức tạp.

Trường hợp của bạn có lẽ từ hai việc: Thứ nhất, anh ấy đi làm tự do nên thu nhập không ổn định, trong khi bạn đi làm lương chưa đủ chi tiêu. Thiếu tiền là nguyên nhân gây áp lực đối với bạn; Thứ hai, do anh ấy làm tự do nên tính kỷ cương không có, dễ sa đà “nhàn cư vi bất thiện” và công việc nhà trở thành áp lực đối với bạn. Từ hai vấn đề này đã làm cho bạn rối trí nên xuất hiện hiện tượng mất kiểm soát tâm lý, dẫn đến thái độ hành xử sai lầm. Hai nguyên nhân ở trên nếu không thể tìm được cách thay thế thì phải chấp nhận trong sự nỗ lực nhất và không nên đặt thành vấn đề. Nếu cứ lôi hai nguyên nhân này ra thì sẽ khó khăn cho bạn về mặt tâm lý mà có thể dẫn đến thái độ mất kiểm soát.

Xét ra, chồng bạn cũng không quá tệ vì anh kiếm được tiền đều đưa cho bạn mà chỉ giữ lại 1, 2 triệu thì đây là người chồng có trách nhiệm tài chính. Riêng việc nhà, anh ấy không làm có phải vì từ bé đến giờ anh ấy đã được chiều chuộng không? Nếu đúng thế thì đây là thói quen. Thay đổi thói quen khó lắm và phải dần dần. Còn cha mẹ chồng, ông bà lo đón cháu, giúp trông cháu là tốt rồi. Riêng việc nhà, bạn có thể nhờ bà hoặc ông giúp phần nào, bạn nên nhẹ nhàng nói để ông bà thấy mà lo giúp cùng bạn. Có khi do bạn làm thường xuyên nên ông bà cũng không biết phải làm gì.

Việc ăn nhậu của chồng bạn thì bạn cần tế nhị để anh vui. Bạn đã thấy khi bạn “nói gì mà anh không hài lòng thì anh lại giận dỗi và tìm bạn đi uống đến khuya mới về” là bài học để bạn đừng làm anh ấy giận dỗi. Người xưa dạy “lạt mềm buộc chặt”. Bạn cần áp dụng cách này.

Chúc bạn khéo léo.

GS.TS. Vũ Gia Hiền