Không có hắn, mẹ con tôi vẫn sống tốt nhưng đôi khi cũng thấy buồn. Hắn sống với người phụ nữ khác nhưng vẫn chối, vì ở xa 2.000 km nên tôi không có điều kiện bắt quả tang. Cả năm hắn mới về một lần.

Tôi có nên đơn phương ra tòa ly hôn hay cứ sống ly thân thế này đến lúc hai con tôi trưởng thành mới ly hôn. Hai con tôi, một học lớp 4, một học lớp 8 đều kháu khỉnh. Tôi sống vui vẻ với 2 đứa con, kinh tế không dư dật nhưng cũng coi như là đủ. Hiện nay tôi không đủ khả năng mua nhà mới. (Nguyễn)

Trả lời:

Cuộc sống của con người có nhiều khía cạnh để chọn lựa, tùy theo hoàn cảnh cụ thể để người đó tìm cho mình một hướng đi, một định hình giá trị và một đời sống của mình. Muốn chọn lựa được cần cân nhắc kỹ từ mọi hướng khác nhau, xem xét về cái có thể, cái được, cái mất... khi quyết định cuối cùng.

Bạn có may mắn là “nghề nghiệp ổn định”. Đây là yếu tố cơ bản nhất của xã hội công nghiệp để người ta tồn tại. Bạn cũng có cái hay là “hai con, một bé học lớp 4, một bé học lớp 8, một trai một gái đều kháu khỉnh”. Đây là sức mạnh tinh thần lớn nhất để bạn vượt qua mọi khó khăn. Bạn có cái khó là “chồng bạn bỏ đi theo người khác 3 năm nay” và để “bạn nuôi con một mình”. Đây là vấn đề không chỉ đối với bạn mà ai trong hoàn cảnh đấy cũng đều có thể xuất hiện những tâm tư, suy nghĩ, nỗi đau buồn... Mỗi người thường đưa ra một cách giải quyết nào đó.

Bạn vẫn còn thế mạnh nào đó nên “có đề nghị ly hôn nhưng anh ta không chịu”. Nếu anh ta không còn tình cảm với bạn, không thương con thì đã ký giấy cho xong rồi. Anh ta không đồng ý tức là còn chịu sự ràng buộc. Về mặt tâm lý, khi bạn gọi chồng là “hắn” có lẽ là sự bất ổn về tâm lý. Người ta gọi chồng là “nhà tôi”, “anh ấy”... thì tình cảm còn và còn đủ năng lực tâm lý để kiểm soát tình cảm. Khi gọi chồng mình là “hắn” thì ở đấy chưa đến độ quá căng thẳng nhưng mà là “ghen lắm”. Cái ghen dễ đẩy người ta đến xử lý sai lệch thông tin, có thể dẫn đến mất sáng suốt và có thể để lại hậu quả khó lường, nhưng ghen tức là còn yêu. Khi hết yêu thương thì sự ghen tuông cũng chấm dứt.

“Hắn sống với người khác nhưng vẫn chối” tức là còn sợ bạn. Nếu không còn sợ vợ thì đã nhận thẳng chứ chối làm chi. Cái may mắn của vợ chồng bạn là đã có nhà do hai vợ chồng làm nên. Có lẽ vợ chồng bạn cũng rất năng động và biết làm kinh tế. Nay chồng bạn ở xa 2.000 km do anh ấy đi công tác, đi làm việc vì kinh tế hay làm gì? Đáng tiếc chúng tôi không có thông tin này nên không phân tích sâu hơn về anh ấy được. “Cả năm hắn mới về một lần” tức là anh ta còn nhớ vợ, nhớ nhà mới về chứ.

"Bạn sống vui vẻ với 2 đứa con, kinh tế không dư dật nhưng cũng coi là đủ”, có nghĩa là bạn đang bình yên ở mức độ an toàn. Nếu bạn ly hôn thì sự an toàn này còn không? Bạn hãy khôn khéo để giữ chồng thì đấy mới là phụ nữ thông thái, bỏ chồng trong hoàn cảnh của bạn sẽ là sai lầm vì khi đó phải chia gia sản và bạn sẽ không còn mái nhà bạn đang ở.

Chúc sự khôn ngoan.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM