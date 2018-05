Sống chui lủi vì có thai với người đàn ông có vợ / Con hỏi bố, nỗi khổ tâm của mẹ đơn thân

Em và người ấy do tính chất công việc nên tiếp xúc nhiều, lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm. Anh ấy cũng là người đầu tiên mà em yêu.

Quyết định yêu người đàn ông đó đồng nghĩa với việc chấp nhận thiệt thòi. Thật sự từ thâm tâm, em không muốn anh ấy phải bỏ vợ bỏ con để đến với em. Em cũng không đòi hỏi anh ấy phải làm bất cứ điều gì cho em. Em chỉ mong được ở bên cạnh anh ấy một cách lặng lẽ, để được yêu anh mãi. Thế nhưng giờ đây anh ấy đã thay lòng, anh ấy đã không còn yêu thương em, quan tâm em như trước. Lúc nào anh cũng muốn tránh mặt em, điều đó làm em đau lắm. Em biết, giờ có nói gì anh ấy cũng vẫn vậy.

Em thật sự rất yêu người đàn ông ấy dù biết rằng suốt đời này em không thể có được anh ấy bên cạnh em. Em cũng biết cả đời này cũng chẳng ai có thể thay thế anh ấy trong lòng em. Vì vậy, em muốn có con với anh ấy, không phải để níu kéo hay gì hết, chỉ vì quá yêu nên em mới như vậy. Em muốn một mình nuôi con và em nghĩ em đủ khả năng để chăm sóc con. Làm mẹ đơn thân sẽ rất khó khăn và thiệt thòi cho con nhưng em sẽ bù đắp mọi thứ để con em được hạnh phúc. (Trân)

Trả lời

Thời gian và không gian là hai thuộc tính vật lý của thế giới quanh ta, nhưng thật trớ trêu, nó còn là thời gian và không gian tâm lý. Nếu thời gian và không gian vật lý cứ tự nhiên diễn ra không cho phép ai can thiệp thì thời gian và không gian tâm lý sẽ bị can thiệp bằng lý trí, tình cảm và ngoại cảnh. Có lúc ta cho thế này là đúng và nó phải diễn tiến theo ý ta muốn, nhưng do một ngoại cảnh nào đó tác động, nó có thể xoay theo một hướng khác mà trước đó ta không thể nào nghĩ đến.

Thực tế đó cũng được giải thích theo nhận thức khác nhau, tùy thuộc các trường phái tâm lý khác nhau. Trong tất cả những quan niệm, quan điểm khác nhau ấy đối với tình yêu, có một cái chung mà không trường phái nào có thể phủ nhận: đó là sự liên hệ huyết thống, giống nòi. Mà khi đã có mối liên hệ huyết thống thì dễ trở nên “quyết tử” để bảo vệ, cũng như người mẹ khi bị bom đạn trong chiến tranh luôn ôm con vào lòng và nằm úp xuống để che chở cho con mình.

Câu chuyện mong muốn của bạn thật sự là một tình yêu không đòi hỏi, không vụ lợi và đó là tình yêu đẹp nhất. “Không muốn anh ấy phải bỏ vợ con để đến với bạn, bạn cũng không đòi hỏi anh ấy phải làm bất cứ điều gì cho bạn, bạn chỉ mong được ở bên cạnh anh ấy một cách lặng lẽ, để được anh yêu mãi”. Thế nhưng anh ấy thì sao?

Tổng năng lượng tình cảm và thời gian vật lý không thay đổi. Nếu anh ấy yêu bạn thì chắc chắn dù bạn không đòi hỏi anh ấy cũng không thể không đến với bạn và như vậy anh ta sẽ mất đi một lượng tình cảm, một số thời gian dành cho bạn và không còn trọn vẹn với vợ con anh ta. Đây chính là hiện thực rất khác với tình yêu lãng mạn.

Nếu gặp một người đàn ông vô trách nhiệm “nuôi cá ao người” thì họ sẵn sàng làm tất cả để thỏa mãn thể xác. Còn người đàn ông có trách nhiệm thì họ rất sợ “để lại hậu quả”, vì thế việc “bạn muốn có con với anh ấy, không phải để níu kéo hay gì hết, chỉ vì quá yêu nên bạn mới như vậy”. Anh ta nếu là người có trách nhiệm, anh ta sẽ đọc được điều này và “sẽ sợ hãi” vì có thể “để lại hậu quả” không thể sửa chữa.

Bạn đang có một tình yêu đẹp nhưng cuộc đời là hiện thực không như chúng ta tưởng, bởi vì tình yêu rất dễ để lại hệ lụy. Bạn cần thương anh ấy từ góc độ trách nhiệm và tự mình phải thay đổi để có một tình yêu trong sáng và chân chính trong tương lai, đừng đòi hỏi ở anh ấy điều mà anh ấy không làm được.

Chúc bạn ý chí trong tình yêu.

GS.TS. Vũ Gia Hiền