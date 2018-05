Lời khuyên được một nhóm khoa học đưa ra, sau khi chụp các bức ảnh có độ nét cao của 170 phụ nữ tuổi từ 11 đến 76, và đưa chúng cho cộng đồng xem. Kết quả là, người xem ảnh đều có thể đoán được tuổi của người phụ nữ chỉ thông qua màu da của họ. Khi chúng ta già đi, các sắc tố melanin và haemoglobin phân bố không đều trong da, tạo ra những điểm đen già nua và những đường vân nhện. "Trên một gương mặt khỏe mạnh, trẻ trung, nét nổi bật duy nhất là các đặc điểm - miệng, mũi, và mắt - nhưng khi bạn có tuổi, bạn còn có thêm sự tích tụ haemoglobin và melanin, cũng như bóng do các đường và nếp nhăn tạo ra, do vậy sự nổi bật này góp phần chủ yếu vào cảm giác già nua của chúng ta", tiến sĩ Paul Matts, nhà nghiên cứu của tổ chức Procter & Gamble (Anh), người thực hiện khảo sát này, cho biết. Trong các nghiên cứu sau đó, nhóm khoa học đã chỉ cho thấy mắt của chúng ta bị thu hút tự động vào những làn da mịn màng, không đốm vết. "Dù bạn có thích hay không, nhưng khi bạn bước vào một căn phòng đầy người, mắt bạn sẽ tập trung vào khuôn mặt có làn da nhẵn nhụi nhất, tiến sĩ Matts nói trên DailyMail. Một nghiên cứu độc lập cũng tìm thấy cứ 5 người đàn ông thì có 1 người mong rằng bạn đời của họ trang điểm ít hơn. Dùng quá nhiều phấn hay mascara dày cộp là phản cảm nhất. T. An