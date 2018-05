Ghi nhận của VnExpress.net vào tháng 10/2011, để cho thịt gà có màu sắc bắt mắt hơn, một số tiểu thương tại Hà Nội đã nhuộm vàng thịt bằng hóa chất, trong đó có nhiều loại tiềm ẩn nguy cơ gây độc, thậm chí ung thư. Tháng 7/2010 trên 7 tỉnh thành ở miền Nam có đến 103 bệnh nhân tả, trong đó chủ yếu là Bến Tre, An Giang, TP HCM, ngoài ra là ở Bình Phước, Tiền Giang, Bạc Liêu và Tây Ninh. Theo báo cáo của Viện Pasteur, nhiều mẫu nước sông, mẫu rau sống và nước đá tại Bến Tre, An Giang đã được phát hiện có phẩy khuẩn tả. Cũng trong tháng này, kiểm tra đàn chó đang chờ giết mổ tại cơ sở Vinh Sử, xã Dương Nội, Hà Đông (Hà Nội), cơ quan chức năng đã phát hiện vi khuẩn gây tiêu chảy cấp nguy hiểm. Dương Nội là một trong những địa bàn cung cấp thịt chó chủ yếu cho Hà Nội. Đây là lần thứ hai xã này bị phát hiện nhiễm khuẩn tả. Hồi tháng 3/2008 15 trường hợp bệnh nhân tiêu chảy cấp được xác định là dương tính với phẩy khuẩn tả. Qua điều tra dịch tễ, các chuyên gia nhận thấy thực phẩm mà các bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm ở Hà Nội, Hải Phòng và Hà Tây đều rất đa dạng, nhưng điểm chung là đều có rau sống . Nguyên nhân rau nhiễm khuẩn được xác định là do nhiều nơi vẫn có tập quán bón rau bằng phân tươi và đây chính là nguồn vi khuẩn tả và nhiều mầm bệnh đường tiêu hóa khác. Vi khuẩn tả vẫn có thể lan truyền đáng kể do tình trạng rửa rau bằng các loại nước ao, mương…, và tưới rau bằng nước bẩn.