Em 24 tuổi, mới kết hôn được 3 tháng. Chồng em sinh năm 1984, là giáo viên. Chúng em qua tìm hiểu nhau 8 tháng mới đi tới hôn nhân. Sau khi cưới một thời gian, bọn em xảy ra nhiều khúc mắc. Anh ấy rất bận do dạy thêm nhưng không tới mức không thể quan tâm tới em chút nào, rất vô tâm và ít trò chuyện với vợ. Giờ bọn cháu mỗi đứa một phòng vì anh ấy không muốn ngủ chung.

Em rất khổ tâm và không biết làm sao, mong được chuyên gia tư vấn. (Phạm Hoài)

Chào em,

Em đang ở những tháng đầu tiên của hôn nhân, đây là thời điểm được coi là mật ngọt và tràn đầy hạnh phúc của các cặp uyên ương. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là vợ chồng em đã xảy ra quá nhiều khúc mắc khi mới cưới nhau 3 tháng và hiện nay hai em gần như là ly thân. Để có thể vượt qua giai đoạn khủng hoảng tình cảm này rất cần ở em sự bình tĩnh, sáng suốt để có thể suy xét thấu đáo vấn đề nhằm tìm ra giải pháp tích cực cho cuộc hôn nhân của mình.

Em lấy chồng sau 8 tháng yêu nhau, đây là khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để hai em hiểu nhau phần nào. Tuy nhiên, dù có hiểu nhau đến mấy thì những mâu thuẫn trong hôn nhân là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề là các cặp đôi vượt qua khúc mắc như thế nào mà thôi.

Qua chia sẻ em cũng không nói rõ vợ chồng em mâu thuẫn về vấn đề gì? Các em đã giải quyết thế nào? Vấn đề đó phát sinh từ khi đang yêu hay là sau khi cưới mới có? Em cần nhìn nhận xem nguyên nhân của những bất đồng khúc mắc giữa vợ chồng em là do đâu? Bởi đôi khi sự khác biệt về tính cách, quan niệm sống hay cá tính cũng là những nguyên nhân phổ biến gây bất đồng trong hôn nhân. Nếu là những xung đột về cá tính thì đòi hỏi cả hai vợ chồng phải có sự điều chỉnh cho phù hợp. Nếu là những hiểu lầm, khó chịu thì hai em cần ngồi lại để giải thích, chia sẻ với nhau rõ ràng.

Việc chồng ít quan tâm đến em hơn trước em cũng nên xem xét lý do từ đâu, vì bận rộn công việc hay do tính cách anh ấy như thế. Nhưng dù là vì lý do gì thì cách anh ấy đối xử tiêu cực với em như thiếu quan tâm, ít trò chuyện, không ngủ cùng em… cho thấy anh ấy chưa thật sự có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Và em cần phải có phản ứng mềm mỏng nhưng kiên quyết không chấp nhận những hành động đó.

Việc anh ấy nói cảm thấy hụt hẫng trong hôn nhân cũng là dấu hiệu cảnh báo anh ấy đang có điều gì đó chán nản, thất vọng về cuộc sống chung của hai người. Bởi vậy, em cần nhìn nhận lại xem từ phía bản thân em có điều gì khiến chồng thất vọng không? Đôi khi chỉ vì những thất vọng nho nhỏ trong hôn nhân mà người kia không biết để điều chỉnh, cũng dẫn đến sự suy giảm tình cảm vợ chồng em ạ. Em cũng nên xem xét trong thời gian qua có điều gì không vui hoặc có áp lực gì trong công việc hay mối quan hệ khiến anh ấy chán nản, mệt mỏi không?

Để tìm được nguyên nhân gốc rễ cho tình trạng hiện nay, vợ chồng em cần ngồi lại với nhau để chia sẻ về suy nghĩ, mong muốn của nhau. Việc mỗi người giữ những khúc mắc trong lòng rồi cứ ngấm ngầm chán nản thì mối quan hệ giữa hai em sẽ chỉ càng xấu hơn. Em cũng có thể tìm hiểu về tâm tư của anh ấy qua bạn bè thân hoặc người nhà để có thể hiểu về chồng hơn. Việc hiểu cảm xúc và mong muốn của nhau sẽ giúp em và chồng dễ gần nhau hơn.

Điều quan trọng là cả hai người còn tình yêu dành cho nhau hay không? Trong trường hợp dù có cố gắng chồng em cũng không thể yêu em như trước hoặc không thể chung sống hạnh phúc bên em thì có lẽ em nên có quyết định của riêng mình. Hạnh phúc chỉ có thể đến nếu hai người yêu và cần nhau còn nếu một phía buông xuôi, bỏ mặc, chán nản thì sẽ khó mà vẹn toàn hôn nhân được em ạ. Chúc em đủ mạnh mẽ và tự tin để vượt qua thử thách này. Thân mến.

Chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang

Trung tâm tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm