Emma, cô gái người Anh 29 tuổi đã hiến trứng cho người cô 42 tuổi của mình Sandra Barlow, đồng thời mang thai hộ đứa bé trong bụng mình. Bé được tạo thành từ trứng của Emma và chồng của cô Sandra Barlow, do vậy, về mặt sinh học Emma thực sự là mẹ của đứa bé, nhưng ngoài đời, cô sẽ được gọi là 'chị họ". Bé gái tên Maia, giờ đã được 13 tháng tuổi, là đứa con đầu tiên của Sandra sau 15 năm chiến đấu với tình trạng vô sinh. Sandra Barlow đã tiêu tốn rất nhiều tiền của trong 5 năm cho những lần thụ tinh ống nghiệm thất bại. Cô cũng hai lần sảy thai và được bảo rằng không thể sinh nở tự nhiên nữa do vòi trứng đã bị cắt bỏ. Năm 2008, cô và chồng đã quyết định nhờ đến cháu gái mình. Emma là con của anh trai Sandra. Bản thân cô hiện có 3 con. T. An