Nằm trên triền một thung lũng, giữa những cánh rừng già Lỗ Dàng thuộc xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) là một căn chòi tạm bợ chưa tới 4 m2. Trên chiếc giường gỗ xập xệ trong căn chòi, một bé gái gầy nhom, xanh xao thân mình ướt đẫm mồ hôi, miệng khô quắt vì đói, khát đang bị “nhốt” trong chiếc mùng và những lớp chăn màn có dây buộc chặt để khỏi rơi xuống lớp đá dưới nền.

Mẹ cháu bé hễ thấy người lạ là chạy trốn vào rừng, gặng mãi mới cho biết tên là Tâm, 25 tuổi. Mới nhìn không ai nhận ra đó là cô gái tuổi đôi mươi bởi thân hình tiều tụy, da đen nhẻm, mái tóc rối bời trông như “người rừng”.

Tâm kể: Từ nhỏ đã phải đi chăn bò, làm rẫy nên chưa bao giờ đến trường. Năm 17 tuổi, người cha đưa Tâm từ nhà lên núi Lỗ Dàng để chăn bò, làm rẫy cùng ông. Dù từ rừng về nhà chỉ vài chục cây số nhưng chưa bao giờ cha cho Tâm về nhà. Năm 18 tuổi, có một người đàn ông độc thân lớn tuổi làm rẫy gần đó muốn lấy em làm vợ nhưng bị người cha ngăn cấm. Cũng trong năm đó, một đêm nọ, người cha mò vào căn chòi cưỡng hiếp Tâm. Từ đó ông thường xuyên làm chuyện này với đứa con của mình.

“Mỗi khi thấy có người lạ, bất kể đàn ông hay đàn bà lại gần em là ổng đánh em. Ổng nói sẽ giết chết em nếu nói ra cho ai biết”, Tâm cho biết. Cách đây gần hai năm, Tâm có thai rồi sinh ra bé gái trên. Chính cha mẹ của Tâm đỡ đẻ cho cô ngay giữa rừng sâu.

8 năm qua, Tâm một mình chăn bò giữa rừng sâu. Cô tố bị cha cưỡng hiếp sinh một bé gái. Ảnh: phapluattp.vn.

Suốt gần 8 năm nay, cứ mỗi tháng một lần, cha mẹ Tâm mang lên vài kg gạo cùng thức ăn duy nhất là muối hạt và nước mắm. Nhiều ngày hết gạo, cô phải ăn trái cây lây lất cho đỡ đói. Công việc hằng ngày của cô gái là chăn giữ hơn 20 con bò của gia đình. Buổi sáng, Tâm dùng mùng màn quấn chặt đứa con để trên giường rồi lùa bò lên núi, đến chiều tối mới trở về. “Gần đây, ổng cứ bảo để đứa bé chết đi. Mỗi lần lên núi, ổng lại đánh, hăm dọa giết em. Em sợ lắm nhưng không biết làm sao”, cô nói tỏ vẻ sợ hãi.

Cô nói lâu nay sợ không dám tố cáo với công an, và không biết đường về. Ngày 10/6, Tâm quyết định bế con đến Công an huyện Đồng Xuân tố giác sự việc và xin giúp đỡ giải thoát cho mình.

UBND huyện Đồng Xuân đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các ngành chức năng để giải quyết sự việc trên. Thượng tá Lê Văn Định, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, cho biết trước mắt huyện đã đưa mẹ con Tâm đi khám sức khỏe, đồng thời bố trí cho hai mẹ con ở trong một phòng khách của công an huyện để đảm bảo an toàn. UBND huyện đã phân công Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Lao động thương binh xã hội huyện hằng ngày chăm sóc, đảm bảo ăn uống, sinh hoạt cho hai mẹ con cô gái này.

Ông Huỳnh Việt Hùng, Phó phòng Lao động thương binh xã hội huyện Đồng Xuân, nói: “Trước đây chúng tôi có đến núi Lỗ Dàng đề nghị gia đình đưa đứa trẻ về nhà chăm sóc và hướng dẫn họ làm thủ tục để đứa trẻ được hưởng chính sách hỗ trợ dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng ông Hải ngăn cản. Chúng tôi đã đề nghị chính quyền xã giải quyết nhưng không có kết quả”.

Chiều 10/6, Công an huyện Đồng Xuân đã triệu tập hai vợ chồng ông Hải để tiến hành điều tra sự việc. “Bước đầu, hai vợ chồng này phủ nhận việc đã đối xử bạo lực với em Tâm; ông Hải cũng phủ nhận đã cưỡng hiếp con mình. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiến hành ngay việc xét nghiệm ADN giữa ông Hải và cháu bé, đây là vấn đề căn cơ của vụ việc. Nếu đúng như tố cáo, ông Hải đã phạm hai tội rất nghiêm trọng là hiếp dâm và loạn luân", Thượng tá Lê Văn Định, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân nói.

(Pháp luật TP HCM)

* Tên cô gái đã được thay đổi.