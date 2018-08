Nhiều bạn trẻ bất ngờ nhận được các phần quà giá trị từ máy bay không người lái S.UFO trong ngày 15/2. Lộc xuân gồm hơn 500 món quà như điện thoại, đồng hồ, đồng tiền mạ vàng, voucher giày, bao lì xì… được đựng trong chiếc hộp đỏ tượng trưng cho năm mới nhiều may mắn.

Trước đó, máy bay mô hình đã len lỏi trên nhiều đường phố, mang quà xuân tặng các bạn trẻ tham gia hái lộc xuân trực tuyến “Đầu xuân bứt phá, sung túc cả năm”. Sau khi đăng kí, các món quà được S.UFO chuyển phát tới người thân, bạn bè dịp Tết.

Mô hình máy bay khiến người nhận bất ngờ.

Do nhận được món quà bất ngờ từ trên cao, nhiều bạn trẻ vừa vui mừng, vừa tỏ ra thắc mắc với nguồn gốc và chủ nhân của món quà. Khi đón chiếc điện thoại từ S.UFO, Hải Anh mới biết món quà do người bạn thân đăng ký tặng cho mình. Với Hải Anh, món quà độc đáo là sự khởi đầu may mắn cho năm mới sắp đến.

Chiếc điện thoại là một trong hơn 500 món quà của chương trình. Thông tin tại đây.

Chương trình “Đầu xuân bứt phá, sung túc cả năm” do nhãn hàng Sting tổ chức từ ngày 27/1 đến ngày 16/2 trên toàn quốc. Với cách tặng quà mới lạ bằng mô hình máy bay không người lái, người đăng ký tặng quà và người nhận quà đều có nhiều niềm vui bất ngờ trong năm mới.

An San