Trước đây, chồng tôi yêu chị của cô ấy nhưng người ấy mất trong tai nạn giao thông, cả nhà chị ấy nhận anh làm con. Người em chăm sóc anh hết lòng và tình yêu nảy sinh, nhưng gia đình không đồng ý cho hai người lấy nhau. Cô ấy đi lấy chồng 10 năm rồi nhưng không có con và vẫn hỏi bạn bè về tin tức của chồng tôi. Tôi giận vô cùng, đã nói chuyện với chồng, chồng bảo chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau. Mấy năm nay chúng tôi vẫn cãi nhau vì chuyện đó. Chồng bảo anh trong sáng, không đi quá giới hạn. Năm ngoái, tôi bắt chồng phải gọi điện cho cô ấy, bảo không liên lạc nữa vì vợ anh không thích.

Cách đây mấy ngày, tôi phát hiện chồng vẫn nhắn tin cho người cũ. Cô ấy hẹn dịp nghỉ lễ về nhà ngoại chơi và bảo chồng tôi bố trí thời gian để gặp nhau. Mấy ngày nay, vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi định sẽ để cho chồng lựa chọn hoặc vợ hoặc người yêu cũ. Nếu không thì tôi ly hôn và đưa con đi. Xin cho tôi lời khuyên. (Hà)

Ảnh: i.livescience.com

Trả lời:

Tự do là giá trị nhất của con người, mất tự do người ta sống không còn giá trị. Để bảo vệ tự do, người ta có nhiều cách kể cả chiến tranh, cạnh tranh và chiến thắng. Nếu ai đó làm mất tự do của người khác thì chính họ cũng mất tự do. Song, tự do cũng tức là tôn trọng giá trị xã hội về mặt đạo đức, pháp luật và trách nhiệm. Đạo đức là không hại người khác, pháp luật tức là sống và làm việc theo pháp luật, còn trách nhiệm là việc phải làm. Nhưng có khi người ta không hiểu đầy đủ giá trị về trách nhiệm nên vô tình hoặc cố ý thiếu hoặc vô trách nhiệm. Nếu ba điều đạo đức, pháp luật và trách nhiệm không vi phạm thì đó là sự tốt của đời người.

Với bạn “cuộc sống rất hạnh phúc đến khi bạn sinh con trai đầu lòng thì người yêu cũ của chồng gọi điện chúc mừng và từ đó hai người liên lạc với nhau”. Mấu chốt bất hạnh của bạn hiện nay là “họ liên lạc với nhau”. Bạn muốn chồng “không được liên lạc với người kia” trong khi “anh bảo trong sáng”. Bạn thấy đấy, nếu bây giờ nghe bạn không liên lạc tức là anh ấy thừa nhận từ trước đến nay không trong sáng hoặc phải nói với người kia là “sợ vợ nên không dám liên lạc”.

Bạn đã “bắt chồng phải gọi điện cho cô ấy, bảo không liên lạc nữa vì vợ không thích”, nhưng bạn không hiểu tâm lý tự do của chồng. Đây là sự sai lầm vì con người luôn luôn có tự do và họ muốn được tự do là con người. Quản lý con người có hai cách: Một, nhốt họ lại để họ khỏi đi. Hai, cho họ đi nhưng vẫn về nhà. Theo bạn cách nào hay hơn? Bạn đã đẩy chồng bạn vào đường cùng “lựa chọn hoặc vợ hoặc người yêu cũ” trong khi anh ấy rất trong sáng về tình cảm. Ông cha ta có dạy “lạt mềm buộc chặt” trong khi bạn lại dùng “que cứng để xâu” thì sẽ hỏng.

Bạn hãy mời cô ấy lại nhà mình chơi và thật sự quý cô ấy như người thân trong gia đình, đồng thời đề cao giá trị đạo đức cũng như trách nhiệm, còn pháp luật thì đương nhiên bạn đã được bảo vệ. Nếu bạn làm được như thế sẽ được mọi người tôn trọng hơn và giữ được chồng, còn nếu không bạn sẽ mất chồng.

Chúc sự cao thượng.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM