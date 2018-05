Đoạn clip vừa xuất hiện trên Youtube do chính chủ nhân của nó đưa lên đã nhận được những lời chúc mừng từ rất nhiều người. Video quay vào tối 29/7 tại một quán cà phê ở TP HCM.

"Mình xin phép quản lý của quán, nhờ họ chiếu clip lên màn hình lớn. Hôm đó, có một nửa là bạn bè của 2 đứa, còn lại là khách", anh Hà Hạnh Phúc, nhân vật chính trong clip cho biết.

Xem màn cầu hôn lãng mạn ở quán cà phê

Đôi uyên ương hạnh phúc trong clip.

Đoạn phim được chàng trai đang yêu chuẩn bị khá chu đáo, hình ảnh hai người xuất hiện trên nền bài hát lãng mạn, với những lời tự tình như: "If my love is a question, i'm sure you are the answer".

Phim vừa dứt, chàng trai bất ngờ bước ra với chiếc nhẫn trên tay, quỳ trước mặt nàng và trao chiếc nhẫn cầu hôn trong những tràng pháo tay cổ vũ. Màn cầu hôn lãng mạn không thể thiếu một nụ hôn nồng thắm.

Chủ nhân clip cho biết đã lấy ý tưởng từ trên mạng, lại là dân IT nên quá trình dàn dựng, cầu hôn ở quán cà phê đều được tính toán kỹ lưỡng.

"Bạn gái mình không hề biết trước chuyện này, tất cả diễn ra rất tự nhiên khiến cô ấy vô cùng xúc động", anh Phúc nói.

Thanh Nhật