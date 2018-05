Theo chuyên gia Barry Maron, từ Bệnh viện Abbott Northwestern ở Minneapolis (Mỹ), người đàn ông hiến tinh trùng nói trên đã mắc một đột biến gene không được phát hiện, và đột biến này đã di truyền cho những đứa trẻ. Người ta chỉ phát hiện ra khi một em trong số đó có xét nghiệm dương tính với bệnh. Đột biến này gây nên bệnh trương cơ tim, khiến trái tim nở to ra và khó bơm máu. Bệnh này xuất hiện ở khoảng một trong 500 người, và nhiều người mang gene bệnh nhưng không bộc lộ triệu chứng (tim đập bất thường, hay thở ngắn). Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi tử vong đột ngột. Theo Tân Hoa Xã, các em bé nói trên hiện ở tuổi 7 đến 16. Chín em trong số đó, trong đó có một em là con của người hiến này với vợ, đã có xét nghiệm dương tính với đột biến gene nói trên. Một em đã tử vong, hai em khác đã có triệu chứng. Các em còn lại đang có nguy cơ cao, và thường không bộc lộ bệnh trước tuổi trưởng thành. Vì lý do riêng tư, cả ngân hàng lẫn người hiến tinh trùng đều được giấu danh tính. Người đàn ông này hiện 42 tuổi, không hề có biểu hiện bệnh tim di truyền và tiền sử gia đình cũng không có bệnh, cho đến thời điểm anh tự nguyện đi hiến vào đầu những năm 1990. Các nhà nghiên cứu cho biết trường hợp này cảnh báo giới y tế về việc cần cải tiến những hướng dẫn kiểm tra gene cho những người hiến tinh trùng. T. An