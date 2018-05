Muốn ly hôn sau 40 năm chung sống / 5 lý do nhiều cặp cố chịu đựng hôn nhân

Ảnh: Jacksonville

Ông Bạch là người gốc Bắc, từ lâu đã ấm ức vì bà vợ sinh toàn “vịt giời” dù cả ba cô con gái của ông đều ngoan ngoãn và thành đạt. Hai cô em tốt nghiệp đại học, dều đi làm cho các cơ quan nhà nước. Cô chị cả chỉ học trung cấp nhưng là nhân viên cứng của một công ty liên doanh và lương khá cao. Gia đình ông khá giả, chủ yếu nhờ bà khéo léo đầu tư vào mua đất, xây nhà trọ từ những năm 1990, khi bất động sản ở quận 7 còn rẻ.

Ông vốn làm trong ngành quân đội, trầm tĩnh và ít nói, nên mọi người khá bất ngờ khi ông nằng nặc đòi ly dị, với lý do muốn cưới vợ mới để có con trai nối dõi tông đường. Họ hàng phản đối, các cô con gái thì cảm thấy buồn vì tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố nên chẳng thèm khuyên can và giận bố ra mặt.

Ly hôn xong, ông chỉ lấy một mảnh đất nhỏ, tự xây nhà ở cùng vợ mới. Đó là một người kém ông gần 20 tuổi, nhan sắc và độ khéo léo thua xa vợ cũ, thậm chí cũng chẳng giúp ông toại nguyện việc có thằng cu. Ông bắt đầu tiếc gia đình ngày xưa, thỉnh thoảng kiếm cớ về thăm cháu ngoại. Vợ ông sau một thời gian bị sốc, bây giờ đối xử với ông như một người đồng hương. Các cô con gái cũng quen với việc bố mẹ chia tay, không giận bố nữa. Tuy nhiên, cô thứ hai vốn thân thiết nhất với bố giờ không còn yêu quý ông như ngày trước, cô út và cô cả thì vẫn thói quen xa cách cha từ xưa.

Vợ chồng ông Hân, bà An (Đống Đa, Hà Nội) cũng chia tay khi con cái đã trưởng thành: Cô cả đã đi làm và cậu út chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Hai ông bà từng được bạn bè coi là tấm gương về một cặp đôi hạnh phúc, dù đến với nhau do sự sắp đặt của bố mẹ. Quán phở của bà An luôn là chỗ tụ tập của bạn bè ông Hân, vì ông vốn là người hiếu khách còn bà thì rất khéo léo và chiều chồng. Ông nói mình đi làm công chức nhà nước chỉ để vui bởi kinh tế gia đình đã được bà lo chu đáo.

Năm 50 tuổi, sự nghiệp có bước thay đổi đáng kể khi ông từ bỏ chỗ làm lương ba cọc ba đồng để giúp một người bạn đang mở rộng việc kinh doanh. Ông được cử làm đại diện cho văn phòng phía Nam tại TP HCM. Sau hai năm xa vợ yên ổn, ông dính phải tiếng sét ái tình với cô nhân viên thực tập. Vậy là đến năm 53 tuổi, ông quyết định ly hôn, để cưới cô gái chỉ già hơn hai đứa con của ông 3 và 1 tuổi. Con gái thương mẹ quá, ban đầu định từ mặt bố. Tuy nhiên bây giờ, cô lại thân thiết với dì ghẻ như hai chị em, bởi cô biết bố cô vẫn có trách nhiệm với vợ cũ và các con.

Một cán bộ của tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, năm 2012, số đơn xin ly hôn của các cặp vợ chồng trên 50 tuổi chiếm khoảng 1/3 tổng số đơn ly hôn nộp tại tòa. Trong số đó, khoảng 30% các cặp vợ chồng đã được tòa án hòa giải thành, chấp thuận từ bỏ việc ly hôn, quay trở lại sống chung với nhau. Cán bộ này nhận xét trên địa bàn quận mình, số lượng các vụ ly dị của những cặp vợ chồng mà con cái đã trưởng thành về cơ bản không thay đổi qua các năm gần đây.

Với nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý, chuyên gia Trần Đăng Thảo (Văn phòng tư vấn TT&T, Đài 1088 TP HCM) cho biết hiện tượng các cặp vợ chồng già ly dị không phải là hiếm. Nguyên nhân thì rất nhiều, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng theo ông có một vài nguyên nhân chủ yếu như sau:

Do độ tuổi của hôn nhân. Ông Thảo ví von, hôn nhân cũng giống như cái áo mặc, dùng lâu sẽ gây nhàm chán, và người ta muốn sắm một cái áo mới để thay đổi và bù đắp lại.

Do điều kiện kinh tế. Đến lứa tuổi này, điều kiện kinh tế của gia đình ổn định, người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc hơn với công việc gia đình, trong khi người đàn ông cũng đã thành đạt, có tiền của, có điều kiện chơi bời, dẫn đến ngoại tình và dễ đổ vỡ hôn nhân.

Do vấn đề tâm sinh lý. Vợ chồng cùng bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên và có những lệch pha trong tâm sinh lý. Người vợ đến tuổi mãn kinh, không còn nhiều ham muốn, trong khi người chồng thì không trải qua hiện tượng này. Mâu thuẫn xảy ra khi một bên muốn còn một bên thì không có nhu cầu. Đặc biệt, người đàn ông bước vào giai đoạn khủng hoảng giá trị, luôn cố gắng đi tìm giá trị bản thân, xem mình còn hấp dẫn không, còn khả năng chinh phục hay không. Lúc này, nhu cầu khẳng định cái tôi của người đàn ông rất lớn.

Do yếu tố con cái. Con cái đều đã trưởng thành, ít phụ thuộc vào cha mẹ, số nhiều đã tách ra ở riêng như đi học xa, hay đã lập gia đình. Trách nhiệm đối với con cái đã giảm, vợ chồng có nhiều thời gian nhàn rỗi, và nhàn cư vi bất thiện.

Cũng theo ông Thảo, những cặp vợ chồng đợi đến khi về hưu mới quyết định ly hôn đa phần đã cố chịu đựng nhau từ trước đó. Họ chưa ra tòa vì con cái còn nhỏ hay kinh tế ràng buộc, cũng như sợ ảnh hưởng đến vị trí trong công việc. Sau khi nghỉ việc, người đó không còn gắn bó với cơ quan đoàn thể, vấn đề danh dự, sĩ diện không còn quá nặng nề. Đặc biệt lúc này, con cái đã trưởng thành và hiểu biết có thể vượt qua những sự cố một cách nhẹ nhàng. Khi những ức chế tích tụ lâu ngày có dịp được bùng phát, họ quyết định ly hôn.

Phần đông các cặp vợ chồng trung niên không ly hôn chỉ đơn thuần để giải thoát nhau, mà rất nhiều người nộp đơn ra tòa vì đã có người thứ ba xuất hiện, muốn hợp lý hóa cuộc sống với người kia.

Để tránh tình trạng ly hôn ở tuổi trung niên và tuổi xế chiều, theo chuyên gia tâm lý, vợ chồng nên hiểu được sự thay đổi tâm sinh lý của người bạn đời để có những ứng xử phù hợp. Vợ chồng nên tâm sự với nhau nhiều hơn, cố gắng tìm ra những sở thích chung, dù có thể chỉ đơn giản là cùng nhau đi bộ buổi sáng hay cầu kỳ hơn là tham gia các chuyến du lịch cùng nhau. Đặc biệt người vợ nên quan tâm sát sao người chồng, trong vấn đề sinh lý cũng nên chiều chồng vì nghĩa vụ.

Vợ chồng nên thông qua con cái để tác động đến người bạn đời, đánh giá cao vai trò làm cha, làm mẹ của người đó. Người đàn ông sẽ rất phấn khởi và sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình với gia đình khi được vợ con thừa nhận và đánh giá cao.

Vợ chồng nên để ý đến nhau, có giải pháp tức thì ngay khi người kia có biểu hiện khác thường, không nên thờ ơ, để đến khi câu chuyện trở nên nghiêm trọng ngã ngửa ra.

Kim Anh

* Tên nhân vật đã đươc thay đổi