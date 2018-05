Những người vợ vỡ mộng khi lấy chồng quá hiếu thảo

Khi đang yêu người ta sẵn sàng gạt bỏ mọi trở ngại để đến với nhau. Nhưng các chuyên gia về hôn nhân cho rằng bạn không nên cưới một người đàn ông nếu bị bố mẹ anh ta ghét. Nhiều phụ nữ nghĩ họ có thể thay đổi mọi thứ sau khi kết hôn và mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng theo thời gian, mọi điều có thể tệ hơn khi bạn bị cả nhà chồng chống lại. Dưới đây là những lý do nên cân nhắc, theo Boldsky:

Lý do 1:

Bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi ở chung nếu bị bố mẹ chồng ghét. Kể cả khi ở riêng, mỗi lần bố mẹ chồng tới thăm, bạn sẽ cảm thấy áp lực, lo lắng và mệt mỏi.

Lý do 2:

Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc nhất khi nghe chàng nói "anh yêu em" thì cảm giác tồi tệ nhất chính là khi bị bố mẹ anh ấy đối xử như đồ bỏ đi. Đây là vấn đề bạn phải đối mặt khi không được lòng bố mẹ chồng.

Ảnh minh họa: Motherforlife.

Lý do 3:

Bạn có muốn chồng mình luôn hoang mang, khó xử và phải lựa chọn giữa bố mẹ và vợ? Điều này sẽ xảy ra nếu bạn cố cưới.

Lý do 4:

Ở nhiều nước phương Đông, rất nhiều trường hợp ly dị xảy ra vì những can thiệp thô bạo từ phía nhà chồng, nhà vợ. Chỉ một phần rất nhỏ các đôi chia tay do những lý do khác như thiếu sự hòa hợp, tiền hay tình yêu.

Lý do 5:

Trong một cuộc khảo sát tại Ấn Độ, 80% phụ nữ hiện đại thống nhất rằng thà sống độc thân còn hơn ở với bố mẹ chồng cư xử tệ bạc.

Lý do 6:

Sớm hay muộn, bố mẹ anh ấy cũng sẽ cố gắng nhồi nhét vào đầu chàng những ý nghĩ không hay về vợ khi họ ghét bạn. Và khi chàng đứng về phía bố mẹ mình thì cuộc sống của bạn sẽ chẳng khác gì địa ngục.

Lý do 7:

Để có một cuộc sống hạnh phúc, quan điểm tích cực rất quan trọng và muốn thực hiện điều này, bạn nên ở bên những người tích cực. Khi trong nhà bạn luôn có mâu thuẫn, thù ghét, liệu bạn có thể có cuộc sống bình yên, vui vẻ? Đó là lý do vì sao các chuyên gia tình cảm nói rằng hôn nhân có thể là quyết định khôn ngoan nhất nhưng cũng có khi là bước đi vào tăm tối trong đời mỗi người.

Vương Linh