Một thực tế mà nhiều chị em không biết là một số máy chế biến thực phẩm, đồ uống hiện dùng dầu nhờn công nghiệp để bôi trơn động cơ của máy. Khi sử dụng lâu dài, một phần không nhỏ chất bôi trơn sẽ bị hòa lẫn vào thức uống và làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, chị em nội trợ cần sáng suốt lựa chọn những chiếc máy đã được chứng nhận sử dụng chất bôi trơn chuyên biệt trong chế biến thực phẩm để đảm bảo sức khỏe gia đình.

Theo các chuyên gia trong ngành thực phẩm, dầu nhờn bôi trơn động cơ trong máy chế biến thực phẩm là loại dầu được sản xuất theo yêu cầu tiêu chuẩn của ngành chế biến thực phẩm. Các hợp chất trong dầu nhờn được sử dụng tiếp xúc với quy trình sản xuất thực phẩm và đồ uống, để bảo vệ động cơ không bị gỉ sét.

Máy làm sữa đậu nành Philips đạt chứng nhận 100% dầu nhờn chuyên biệt an toàn thực phẩm do FDA (Mỹ) cấp.

Dầu nhờn loại này phải đảm bảo các yêu cầu: tính toán và tổng hợp từ vật liệu được cho phép trong tiêu chuẩn FDA dành cho chất bôi trơn dùng trong công nghiệp thực phẩm, không bị rò rỉ, độ ổn định tốt, chống quá trình oxi hoá, không bị nước rửa trôi mất và phải an toàn cho thực phẩm cũng như sức khoẻ người tiêu dùng. Trên thị trường hiện nay, nhiều loại dầu nhờn được quảng cáo là an toàn cho chế biến thực phẩm nhưng chất lượng lại bị thả nổi. Do đó, khi chọn mua máy chế biến thực phẩm và đồ uống, các bà nọi trợ phải tìm hiểu kỹ máy đó có sử dụng dầu bôi trơn an toàn dùng cho thực phẩm hay không và loại dầu đó phải được các tổ chức có uy tín chứng nhận.

Một ly sữa đậu nành sánh mịn, thơm ngon không chỉ cung cấp năng lượng cho con người mà còn giúp cơ thể chống lại sự lão hóa, bảo vệ tim mạch, làm giảm cholesterone... Đối với loại máy làm sữa đậu nành thông thường, dầu nhờn thường được dùng bôi trơn ở hai vị trí: phần động cơ phía trong máy và mấu nối phần cán dao với động cơ. Nhiều nhà sản xuất hiện nay chỉ sử dụng dầu an toàn thực phẩm cho mấu nối ngoài trong khi vẫn sử dụng dầu công nghiệp cho động cơ trong, dẫn đến những lo ngại về việc rò rỉ dầu trong động cơ, gây ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm cũng như nguy cơ mắc bệnh ung thư. Do đó, việc sử dụng 100% dầu nhờn chuyên biệt an toàn cho thực phẩm trên toàn bộ sản phẩm trở thành một trong những điều kiện tiên quyết giúp tạo ra thức uống chất lượng và an toàn cho sức khoẻ người dùng.

Ngọc Bích