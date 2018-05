Làm việc với các địa phương phát hiện chất cấm tạo nạc lợn và Chi cục Thú y tỉnh, ngày 22/3, ông Đạo cho rằng sự yếu kém trong quản lý chăn nuôi, giết mổ, quản lý kinh doanh thuốc thú y và công tác thanh kiểm tra còn lỏng lẻo là nguyên nhân tình trạng này lan tràn khắp nơi.

Nhận trách nhiệm quản lý không tốt khiến thịt lợn bẩn lan tràn khiến người dân hoang mang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai chỉ đạo các địa phương và Chi cục Thú y hoàn tất kế hoạch chấn chỉnh trước ngày 30/3.

Nhiều người dân hoang mang không dám mua thịt lợn vì ngại có chứa chất cấm. Ảnh minh họa: Trung Hào

Trước đó, trong 113 mẫu nước tiểu của lô lợn từ Đồng Nai chuyển về TP HCM giết mổ, Chi cục Thú y thành phố phát hiện 51 mẫu dương tính với chất cấm beta-agonist. Kết quả này được thông báo về địa phương. Rà soát nguồn gốc các lô lợn có nhiễm chất cấm, Chi cục Thú y Đồng Nai phát hiện đàn lợn này được nuôi từ các trang trại ở thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Khánh và Định Quán.

Chi cục thú y tỉnh này cũng phát hiện thêm 3 mẫu nước tiểu lợn của một cơ sở giết mổ và một trại chăn nuôi, dương tính với chất cấm Sabultamol.

Cùng với Đồng Nai, Tiền Giang cũng phát hiện thịt lợn chứa chất cấm. 7 mẫu nước tiểu từ lô lợn của tỉnh này chuyển về TP HCM cũng có vấn đề. Các mẫu lợn dương tính với chất cấm xuất xứ từ 4 cơ sở chăn nuôi ở huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phước.

Hôm nay, đại diện Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ tiến hành lấy mẫu nước tiểu các đàn lợn ở những hộ chăn nuôi khác mang đi xét nghiệm.

Tại Long An, tuy chưa bị phát hiện chất cấm, song Chi cục Thú y tỉnh này cho biết đang tiến hành lấy mẫu nước tiểu lợn.

Theo đại diện Chi cục Thú y TP HCM, do là thị trường tiêu thụ thịt lợn lớn nhất Nam bộ, để thịt ra chợ an toàn, thành phố thường xuyên kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn. Các cơ sở bị phát hiện có sử dụng chất cấm nuôi lợn sẽ bị xử phạt hành chính, đàn lợn được giữ lại đến khi bài thải hết chất cấm mới được xuất bán. Riêng các lô lợn từ tỉnh đến, trước khi giết mổ cũng đều được lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm.

Một bác sĩ từng làm việc tại Viện Vệ sinh y tế công cộng TP HCM cho rằng, lợn bẩn khó lòng tồn tại nếu chính quyền địa phương ở cấp thấp nhất quản lý tốt. Theo ông, ngoài việc truy bắt các lò mổ dạo, chỉ cần cơ quan chức năng xét nghiệm nghiêm túc, kỹ lưỡng trước khi cấp phép giết mổ thì sẽ không còn thịt bẩn ra thị trường.

Bác sĩ này cũng cho rằng, chính việc kiểm nghiệm nghiêm túc và xử phạt thích đáng sẽ khiến các hộ chăn nuôi không dám làm bậy hoặc sẽ kỹ hơn trong việc chọn lựa nguồn thức ăn.

Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM cho rằng, để người dân an tâm, bên cạnh việc thắt chặt quản lý chất lượng đàn lợn nuôi, ngành thú y cũng cần có những nghiên cứu khoa học và thông báo rõ ràng đến người dân về tác hại chất cấm và đặc biệt là cách chọn thịt an toàn.

Còn theo bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chi cục phó An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM, để không mua phải thịt lợn có chất cấm, người tiêu dùng nên chọn mua thịt ở các quầy có giấy kiểm định của cơ quan thú y.

Trung Hào