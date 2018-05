Cách cư xử của bạn lúc này đặc biệt quan trọng. Đừng để cô ấy đặt ra những kỳ vọng quá cao và muốn bạn phải thay đổi bản thân để phù hợp với hình mẫu của mình. Và có những sai lầm nam giới không nên mắc phải trong năm đầu tiên hai người yêu nhau. Tặng quà dồn dập Đàn ông tin rằng nếu tiêu nhiều tiền vì một người phụ nữ sẽ khiến cô ấy thêm yêu mình. Mua thật nhiều quá, quà đắt tiền càng tốt, không bao giờ quên các dịp lễ Tết lớn nhỏ trong năm, không bỏ qua bất cứ dịp nào. Thật sai lầm. Vậy đến lúc bạn khó khăn và không có điều kiện mua những món quà đắt tiền thì sao? Tệ hơn nữa, cô ấy có thể bắt đầu đòi hỏi quà tặng liên tục. Hãy cất ví đi và tặng cô ấy món quà đắt giá nhất: đó chính là bản thân bạn. Hơn thế, bạn không cần phải chi trả tất cả mọi thứ lớn nhỏ khi hẹn hò. Nếu cô ấy muốn mua vé xem phim hoặc đi chợ nấu ăn thay vì đi nhà hàng, hãy để cô ấy làm. Là người đàn ông lịch lãm và phóng khoáng cũng tốt, nhưng đừng làm hỏng người yêu bằng vật chất. Luôn ở bên cô ấy Có hai điểm bất lợi nếu bạn dành tất cả thời gian rảnh của mình để ở bên người yêu. Thứ nhất, bạn đã từ bỏ cuộc sống xã hội của mình, đồng nghĩa với việc từ bỏ niềm vui, lợi ích từ các mối quan hệ khác. Nếu không gặp gỡ bạn bè, bạn sẽ dễ căng thẳng. Hãy nhớ, người yêu chưa chắc đã ở bên bạn mãi mãi. Hãy đầu tư khôn ngoan cho cả những mối quan hệ khác nữa. Thứ hai, bạn đã chiếm hết thời gian riêng tư của cô ấy. Ai cũng cần có không gian và thời gian riêng tư của mình. Ở bên nhau quá nhiều khiến hai bạn phát ngấy lên với nhau. Để cô ấy quyết định mọi việc Phụ nữ rất ghét đàn ông thụ động, không muốn chịu trách nhiệm bất cứ việc gì và để phụ nữ phải đứng mũi chịu sào mọi chuyện lớn nhỏ. Né tránh trách nhiệm hoặc chần chừ khi đưa ra quyết định chẳng phải là dễ tính, hay tôn trọng, ưu tiên nhường nhịn gì người yêu. Nó chỉ nói lên bạn là người đàn ông không có nghị lực, không mạnh mẽ. Hãy nhanh chóng quyết định hai người sẽ ăn gì, đi đâu và bạn sẽ mặc gì. Đừng nhầm lẫn giữa sự thỏa hiệp và tính lưỡng lự. Đôi lúc phải học cách nói "Không". Có thể bạn muốn cô ấy vui; có thể bạn muốn làm dịu cơn tức giận của cô ấy; nhưng đây không phải lý do để bạn trở nên dễ lung lay và không quyết đoán. Nếu không đồng ý trong chuyện gì, hãy thể hiện ra. Đừng trở thành con rối cho người khác giật dây. Làm như vậy bạn sẽ đánh mất sự tôn trọng của cô ấy và biến mình thành trò cười. Ra mắt bạn bè và gia đình cô ấy quá sớm Khi ra mắt bạn bè và gia đình cô ấy, từng nhịp thở, cử chỉ, ngôn từ của bạn sẽ bị quan sát kỹ lưỡng. Áp lực này là không cần thiết. Bạn không phải cố gắng hiểu và lấy thiện cảm của những người này khi bạn còn chưa hiểu rõ cô ấy. Khi hai bạn đã đủ thân thiết, bạn sẽ thấy thoải mái hơn khi đi gặp họ. Và đừng để bạn bè và gia đình cô ấy ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người. Hãy để họ phải học cách yêu quý và chấp nhận bạn khi nhân vật chính là cô ấy đã yêu bạn say đắm. Giấu giếm quá khứ Cái kim trong bọc sớm muộn cũng có ngày lòi ra. Bạn nên chân thành chia sẻ với cô ấy cả quá khứ và hiện tại của mình. Những sự thật như bạn đã từng kết hôn hoặc có bệnh tật gì chẳng hạn, bạn bắt buộc phải cho cô ấy biết. Dĩ nhiên, những điều này không cần phải nói ngay lập tức, bạn có thể chọn thời điểm thích hợp với cả hai người. Tránh mọi tranh luận Giao tiếp, đối thoại là cách giải quyết vấn đề hiệu quả, nếu bạn lẩn tránh vấn đề, không muốn nói chuyện, chia sẻ quan điểm, vấn đề sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Một cuộc tranh luận nhỏ ngay khi vấn đề mới xuất hiện còn hơn là một trận chiến to về sau. Tránh đối thoại cũng là một sự thiếu trách nhiệm, tùy tiện với bản thân, đồng thời, bạn đã không cho cô ấy cơ hội hiểu được mong muốn thật sự của bạn là gì. Chỉ biết nhận Để duy trì sức hấp dẫn của tình yêu, quyến rũ là yếu tố quan trọng hàng đầu và cần được quan tâm dài hơi. Khi đã yêu nhau rồi, đàn ông dễ trở nên thoải mái với bản thân. Bạn bớt đưa cô ấy đi chơi hơn, bớt chăm chút cho vẻ ngoài của mình, bớt ân cần, chu đáo, không còn chăm chú nghe những gì cô ấy nói và vô tình bỏ qua những chi tiết quan trọng trong câu chuyện. Nếu cô ấy thật đặc biệt và quan trọng, bạn hãy thể hiện điều này cho cô ấy biết. Luôn trân trọng cô ấy như khi hai người mới yêu. Luôn chủ động khi ‘yêu’ Đàn ông nên chủ động nếu muốn ‘yêu’ ở ngoài phòng ngủ. Còn lại thì không nên gánh hết trách nhiệm khởi xướng, nhập cuộc lên vai mình. Dỗ ngọt, tán tỉnh để khiêu khích bản năng bên trong cô ấy. Bạn sẽ giúp cô ấy phát hiện ra sự mãnh liệt, nóng bỏng mà thậm chí cô ấy không tin là mình có. Điều này sẽ đem lại sự phong phú, mới mẻ cho tình yêu của hai bạn. Tha thứ mọi lỗi lầm Cô ấy nên học cách cư xử tốt, đặc biệt khi hai người mới yêu nhau, đừng để thói quen giận dỗi, cáu kỉnh được bám rễ. Một khi đã có những thói quen xấu, cô ấy sẽ ngày càng trở nên khó chịu hơn. Nếu cô ấy làm gì khiến bạn khó chịu, hãy nói ra. Không nên cắn răng chịu đựng những thói quen xấu. Nếu bạn cứ cố gắng kìm nén rồi dễ dàng bỏ qua, mọi chuyện sẽ tích dần lại và như quả bom nổ chậm, nó ẩn chứa nhiều nguy cơ. Nói lời yêu quá sớm và quá nhiều Ba từ quan trọng nhất này không nên được nói ra quá nhiều, nếu không chúng sẽ trở nên vô nghĩa. Phụ nữ thích được nghe lời yêu, nhưng nếu bạn nói quá thường xuyên sẽ khiến cô ấy thấy thật bình thường và chẳng còn lãng mạn. Hãy nói vào những dịp đặc biệt; hãy để cô ấy phải cố gắng, phải mè nheo một chút mới được nghe. Và chỉ nói khi bạn thực sự muốn. Duy trì một tình yêu đẹp đòi hỏi cả hai bên phải cố gắng, quan tâm lẫn nhau và quan tâm chính mình. Đừng tạo ra những tiền lệ xấu trong tình yêu bởi nó có thể công phá tình yêu của hai bạn. Hãy luôn thông minh để dẫn tình yêu đi đúng hướng. Hồ Bích Ngọc