Em mới vắng nhà đến ngày thứ 3, mà hai bố con đã thấm cảnh. Anh không biết xoay sở thế nào. Anh còn nhớ lúc em ngập ngừng hỏi chồng: “Có một suất đi du lịch Hà Nội và Sa Pa, em thích đi lắm nhưng sợ anh không lo được cho các con”. Anh đã ưỡn ngực lên mà trả lời đầy tự tin rằng: “Việc của em là phải đi chơi thật vui, phần còn lại của thế giới hãy để anh lo”.

Làm vợ anh đã 8 năm, chưa bao giờ em đi chơi quá 2 ngày dù anh luôn khuyến khích. Em vốn chu đáo, hay lo xa, những lần cơ quan cho đi du lịch xa, em đều từ chối vì sợ không ai lo cho chồng con. Anh thì cứ nghĩ: “Vợ cứ làm quá lên, chứ chăm lo nhà cửa, con cái dăm ngày có gì ghê gớm đâu, anh thừa sức làm được”.

Thú thật, em mới vắng nhà ngày đầu tiên, anh đã rất nhớ. Chiều về, dắt bé Kem vô nhà, anh thấy phòng khách vắng lạnh đến lạ. Bình thường, giờ này, em đang lúi cúi nấu nướng. Anh tiến vào ghẹo vợ, thể nào vợ cũng lườm một cái rồi mắng yêu.

Đêm thứ hai vắng bóng vợ, anh vừa nói xong câu: “Hai bố con anh ổn, chúc em ngủ ngon”, tắt máy, anh thấy không ổn chút nào. Nhìn nhóc Kem nằm ngủ ngon lành rồi lại bần thần nghĩ về em. Đã hơn 24h mắt anh vẫn ráo hoảnh. Nhớ đêm khuya hôm nào, anh thức xem đá bóng, xuống bếp lấy nước uống thì bắt gặp em lọ mọ giặt đồ bằng tay. Xót vợ, anh đã nổi cáu một cách vô lý, mắng em rằng: “Khuya rồi sao không ngủ đi, ngồi giặt tay như vậy, lại than đau lưng, sao không bỏ vào máy giặt cho nhanh?”. Giờ anh mới ân hận, thương em vất vả. Ban ngày đã đi làm cực nhọc, tối đến lo cơm nước, nhà cửa, con cái, chắc là đuối lắm nhưng cứ lặng lẽ.

Vắng em, anh chẳng làm việc gì ra hồn. Đến bữa ăn, hai bố con lại lò dò ra ngoài tiệm ăn qua loa, lòng thèm bữa cơm nóng sốt em vẫn chăm chút mỗi ngày. Rồi cái “lưng dài tốn vải” mà em vẫn thường chê anh, giờ phải cong lại để lau nhà, cọ toilet, không quen việc nên đau nhừ. Quần áo của hai bố con, anh trút hết vào chiếc máy giặt. Kết quả, cái thì vẫn còn nguyên vết loang đen bám trên cổ, cái thì bám đầy cặn bột giặt, cặn vải dù anh đã chọn chế độ giặt mạnh nhất…

Anh thật vô tâm, có bắt tay vào giặt đồ mới biết chiếc máy giặt nhà mình cũ quá, chạy cà xình cà giật. Hai bố con đã quyết định tặng mẹ một món quà bất ngờ, đó là bí mật mua chiếc máy giặt Samsung Activ Dualwash, với khay giặt tay tích hợp độc đáo. Từ nay, thay vì phải ngồi xổm để giặt tay, em sẽ thoải mái đứng vò tay cho sạch vết bẩn trước khi trút xuống máy giặt bên dưới. Em cũng không phải than phiền vì bột giặt vón cục nữa khi máy có hộp đánh tan bột giặt. Mâm giặt cũng được thiết kế đặc biệt để giảm xoắn rối, sợi vải không bị hư. Anh cũng đã thử đứng giặt tay cổ áo của con, thích lắm. Quần áo giặt xong cũng rất phẳng phiu, không còn cặn vải hay bột xà phòng nữa.

Ngẫm lại, anh thấy mình thật thiếu sót. Phải có những dịp em đi vắng nhiều ngày thế này, anh mới có dịp tự kiểm điểm bản thân, thấu hiểu được những hy sinh thầm lặng em đã dành cho gia đình mình. Cảm ơn cuộc đời đã tặng em cho anh, một “món quà” đặc biệt và duy nhất.

Đình Nguyên

