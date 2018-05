Nhóm nghiên cứu từ Trường Y, Đại học Washington (Mỹ) đã tìm hiểu 2.000 đàn ông tuổi từ 40 đến 47. Một nửa trong số này mắc chứng ung thư tuyến tiền liệt. Các chuyên gia so sánh tốc độ phát triển khối u ở những người bị mất tóc sớm vào tuổi 30, so với những người không chịu cảnh này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những anh chàng hói sớm thì cũng giảm được 29% đến 45% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Theo các chuyên gia, hói đầu xuất hiện khi các nang tóc tiếp xúc quá nhiều với dihydrotestosterone - một hóa chất do hoóc môn nam tính testoterone sinh ra. Nói cách khác, những anh chàng hói cũng là người có hàm lượng cao hoóc môn nam trong cơ thể, đặc biệt nếu hói có tính di truyền. Các nhà nghiên cứu cho biết, nếu kết quả này chính xác, thì nó sẽ có ích trong việc giúp chúng ta hiểu rõ hơn phản ứng của testoterone trong cơ thể. Tiến sĩ Alison Ross, từ Trung tâm nghiên cứu ung thư Anh tin rằng mối liên quan giữa hói đầu và ung thư tuyến tiền liệt vẫn còn chưa rõ ràng, bởi các công trình trước đây cho kết quả ngược lại với điều này. T. An