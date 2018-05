Một người đàn ông có vợ bị giết trong cuộc thảm sát tại nhà hát Bataclan ở Pháp đã viết một thông điệp ngang tàng gửi những kẻ khủng bố và tưởng nhớ người bạn đời anh yêu thương.

Anh Antoine Leiris, một nhà báo, gặp vợ 12 năm trước và hai người đã có một cậu con trai 17 tháng tuổi. Tối thứ sáu vừa rồi, vợ anh đi xem ca nhạc. Đêm đó, những kẻ khủng bố đã xông vào nhà hát Bataclan và nã đạn vào đám đông, giết chết 89 người, trong đó có chị.

Cầu nguyện tưởng nhớ các nạn nhận trong vụ thảm sát ở Paris. Ảnh: Lep.co.uk.

Mang nỗi đau mất vợ, anh Antoine Leiris đã đăng một thông điệp trên mạng gửi những kẻ khủng bố: "Chúng tôi chỉ có hai người, con trai và tôi nhưng chúng tôi mạnh mẽ hơn tất cả những đội quân hùng hậu trên thế giới... Mỗi ngày trong cuộc đời của cậu nhóc này sẽ làm các người phải xấu hổ bởi niềm hạnh phúc và tự do của cháu".

Anh viết tiếp: "Vào đêm thứ sáu, các người đã cướp đi mạng sống của một người đặc biệt, tình yêu của đời tôi, mẹ của con trai tôi nhưng các người sẽ không có được lòng căm thù của tôi. Tôi không biết các người là ai và tôi không muốn biết, các người là những linh hồn đã chết. Nếu các người giết chóc mù quáng vì hình ảnh đấng tối cao của mình thì mỗi viên đạn trong thi thể vợ tôi sẽ là vết thương trong trái tim đấng tối cao ấy".

Vì lý do này, anh Leiris khẳng định, mình sẽ không dành cho những kẻ sát nhân "món quà của lòng căm thù". "Các người rõ ràng muốn có điều này nhưng đáp lại lòng thù hận bằng sự giận dữ sẽ giống như đầu hàng sự ngu dốt - điều đã tạo nên các người. Các người muốn tôi sợ hãi và đưa ánh mắt nghi ngờ về phía đồng bào mình, hy sinh sự tự do để được an toàn.... nhưng không được đâu. Kẻ chơi nào, trận đấu đó".

Anh Leiris nói rằng anh sẽ dành cho những kẻ thảm sát "chiến thắng nhỏ bé" của "sự suy sụp vì tiếc thương" nhưng nó sẽ chỉ là trong chốc lát và vợ anh sẽ "luôn đi cùng chúng tôi mỗi ngày". "Chúng tôi sẽ lại tìm được nhau nơi thiên đường của những tâm hồn tự do, chỗ mà các người sẽ không bao giờ tới được", anh viết.

"Cuối cùng, tôi đã thấy cô ấy sáng nay, sau nhiều đêm ngày chờ đợi. Nàng vẫn xinh đẹp như lúc rời nhà đi tối hôm thứ sáu, xinh đẹp như khi tôi bắt đầu yêu nàng điên cuồng 12 năm trước", người chồng nói tiếp.

Anh khẳng định lại rằng, trong bất cứ trường hợp nào cũng không muốn phí thêm thời gian cho những kẻ tàn sát. "Tôi cần trở về với con trai Melvil khi cậu nhóc vừa tỉnh giấc ngủ chiều. Cu cậu mới 17 tháng tuổi, con sẽ ăn nhẹ như hằng ngày và sau đó bố con tôi sẽ ra ngoài chơi như mọi hôm. Mỗi ngày trong cuộc đời con sẽ khiến các người phải bẽ bàng bởi niềm hạnh phúc và tự do của cháu. Bởi vì các người sẽ không nhận được lòng căm thù của bố con tôi", anh nhắc lại.

Vương Linh (Theo ITV)