Sáng nay đại diện trung tâm cho biết sẽ đề nghị với gia đình được bảo trợ tâm lý bé Trịnh Thị Bích sau khi ra viện, nếu em vào Nam sinh sống. Là người duy nhất sống sót trong vụ thảm sát tiệm vàng ở Bắc Giang hôm 24/8, chứng kiến bố mẹ và em gái đều bị kẻ cướp sát hại, cô bé 8 tuổi đang trải những chấn động tâm lý kinh hoàng khó thể hồi phục trong thời gian gần.

Cụ thể, Ý Tưởng Việt sẽ tư vấn tâm lý hoàn toàn miễn phí trong suốt một năm để giúp bé có thể hòa nhập lại với cuộc sống thường nhật sau cú sốc rất lớn vừa trải qua.

“Chúng tôi cũng sẽ tư vấn tâm lý cho gia đình để vạch ra hướng có thể chăm sóc tinh thần bé một cách tốt nhất, cho bé tham gia những khóa học về kỹ năng sống chuyên biệt”, tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn cho biết.

Bé Bích khi vừa kết thúc ca phẫu thuật sinh tử kéo dài 12 tiếng đồng hồ sau vụ thảm sát. Ảnh: NLĐ

Cũng theo ông Sơn, chính ông cùng nhiều bác sĩ và chuyên gia tâm lý có kinh nghiệm tại trung tâm sẽ đích thân giúp bé hồi phục tâm lý.

Đại diện trung tâm đang liên hệ với gia đình và cơ quan chức năng để đưa ra đề nghị bảo trợ này cho bé Bích.

Trao đổi với VnExpress.net, các chuyên gia tâm lý cho rằng nhiều khả năng bé Bích sẽ bị tổn thương tâm lý suốt đời. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Quý, tư vấn đường dây bảo vệ trẻ em 18001567 (Cục chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em), cho rằng, ngay bây giờ bé Bích không những cần được chăm sóc về sức khỏe thể chất mà cần được giúp đỡ để vượt qua cú sốc tinh thần.

Hôm 24/8, tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang bị kẻ cướp đột nhập, giết chết vợ chồng và con gái mới 20 tháng tuổi, bé Bích 8 tuổi trọng thương, bị chém đứt lìa cánh tay và nhiều vết thương nghiêm trọng khác. Các bác sĩ bệnh viện Việt Đức phải tiến hành ca phẫu thuật sinh tử kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ với 3 kíp mổ cùng lúc để nối bàn tay bị đứt của bé và khâu những vết thương. Được chăm sóc và bảo vệ cẩn mật, hiện bé đã hồi phục sức khỏe song chấn thương tâm lý nặng nề. Ban ngày bé tỉnh táo nhưng về đêm cứ khóc hàng giờ. Bác sĩ tâm lý cho rằng em bị ám ảnh bởi những giờ phút kinh hoàng vừa trải qua và nỗi đau mất mát những người thân yêu nhất.

Vụ cướp kinh hoàng cũng khiến nhiều gia đình lo lắng sự an toàn ngôi nhà của mình đối với bọn tội phạm. Vấn đề an toàn trộm cướp trong thiết kế nhà cửa được các chuyên gia đặt ra. Ý thức phòng chống kẻ gian được tuyên truyền nâng cao với các hộ gia đình. Những tiệm kinh doanh vàng bạc cũng tăng cường các biện pháp an ninh.

