“Chính vì tin lời tam hợp của thầy bói mà giờ mình phải ra đến nông nỗi này đây”, Nga, 25 tuổi, ở quận 5, TP HCM nghẹn ngào tâm sự.

18 tuổi, một thân một mình xa gia đình vào Nam lập nghiệp, Nga làm công nhân may, vừa học thêm lớp kế toán buổi tối. Kết thúc khóa học Nga được một công ty tương đối lớn nhận vào làm nên công việc ổn định. Là một cô gái xinh xắn, lại biết cách ăn nói, Nga được khá nhiều chàng trai để ý. Cuối cùng cô chọn một người yêu tính tình hiền lành, công việc ổn định.

Một lần về Bình Phước chơi, bạn bè rủ rê Nga đi xem bói ở một “ông thầy phán gì đúng nấy”. Đến giờ cô vẫn còn nhớ như in lời thầy phán: “Con phải yêu người tuổi Hợi mới là tam hợp, hai đứa về ở với nhau sẽ làm ăn phát đạt, có tương lai tiền đồ, đầu bạc răng long. Còn duyên với người tuổi Dậu là lục xung, hai đứa khắc nhau, nếu cưới sẽ có một người đoản mệnh”.

Người yêu của cô đúng là tuổi Dậu thật. Sau nhiều ngày suy nghĩ, dù rất có tình cảm với chàng nhưng Nga lại quyết định chia tay để nhận lời một anh tuổi Hợi, người đã theo đuổi cô hơn 2 năm trời. Do tin tưởng sau này có “tương lai tiền đồ”, sớm muộn cũng là vợ chồng, thời kỳ đầu lại được chàng chiều chuộng hết mực nên Nga đã trao tất cả những gì quý nhất của đời con gái cho anh. Để rồi sau hai năm quen biết, cô mới muộn màng nhận ra một anh chàng gia trưởng, vũ phu, mỗi khi rượu vào là đánh đập người yêu với đủ thứ lý do.

Nhiều đôi tình nhân phải chịu cảnh dở khóc dở cười vì tin lời thầy bói. Ảnh minh họa: Lê Phương

Còn Ngọc - nhân viên văn phòng của công ty địa ốc, sau niềm vui tuyên bố hôn lễ sắp được tổ chức, bất ngờ người yêu một mực đòi chia tay trước ngày đăng ký kết hôn.

Ngọc kể: “Lúc đầu cô ấy nói chia tay với lý do cung mệnh không hợp nhau, tôi phải năn nỉ và dỗ dành rất nhiều, cuối cùng cô ấy thú thật là thầy bói bảo không hợp tuổi. Đó là lý do ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe, ấy vậy mà tôi không giữ được cô ấy bên mình”.

Hai tháng chia tay người vợ chưa cưới, Ngọc rơi vào tuyệt vọng, anh lao đầu vào công việc, đôi lúc lại say mềm. Một đồng nghiệp của anh cho hay: “Hết làm việc là nó lao vào uống, uống say rồi lại nói lảm nhảm. Lúc nào cũng ca cẩm một câu: Em yêu tôi hay yêu thằng thầy bói?”.

Tương tự, My ở quận Phú Nhuận đưa Hoàng về nhà ra mắt ba mẹ. Người mẹ ưng thuận với chàng rể cao ráo, mặt mày sáng sủa, ăn nói lễ phép, nhưng để an tâm bà đưa con gái đi xem bói. Nghe thầy phán "xung khắc tuổi, tính tình không hợp, cưới nhau về thì vợ chồng, con cái sát lẫn nhau", My nghe xong hoảng hồn liền quyết định chia tay bạn trai. My nói: "Thôi thì mình chia tay, chứ lấy nhau về nhỡ may chuyện thầy nói là thật thì hậu quả còn đau khổ hơn gấp nghìn lần”.

Vốn là người không tin vào chuyện bói toán, Hoàng dùng mọi cách để thuyết phục bạn gái. Anh tâm sự: “Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện người bạn thân của tôi, lúc đầu cũng tin vào bói toán mà suýt chia tay. Thế nhưng, bạn tôi vẫn cưới cô gái ấy và sống rất hạnh phúc. Tôi thuyết phục My rằng bói toán là không có cơ sở khoa học, tại sao bỏ qua 3 năm yêu nhau vì một câu thầy bói phán”.

May mắn cho Hoàng là sau đó được một người bạn gợi ý, anh rủ My trở lại chỗ mẹ cô đã từng coi bói. “Chắc do không nhớ hết mặt khách hàng nên lần này ông thầy đó phán chúng tôi hợp nhau”, Hoàng kể lại. Từ đó, My mới hết tin những chuyện bói toán nhảm nhí.

Không ít bạn trẻ rơi vào trường hợp dở khóc dở cười vì chuyện tình duyên của mình bỗng dưng rẽ sang một bước ngoặt khác, mà nguyên nhân chủ yếu lại xuất phát từ một người xa lạ, đó là “thầy bói”. Thầy phán gì là nghe theo, chẳng cần biết người mình yêu như thế nào. Và kết quả là những cặp tình nhân đành chia tay nhau trong nước mắt, dù biết rằng cả hai còn yêu nhau rất nhiều.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng tâm lý và truyền thông cộng đồng, những người trẻ hay có tâm lý muốn biết trước về tương lai của mình nên thường chọn cách đi xem bói. Điều này thể hiện sự thiếu tự tin ở bản thân, thiếu quyết đoán, đặt niềm tin ở bản thân quá thấp trong khi niềm tin vào người khác, vào lời thầy bói quá cao. Việc tin tưởng tất cả những gì thầy bói nói đều đúng sự thật đã làm cho không ít bạn trẻ rất hoang mang trong quyết định của mình.

“Người ta thường nói 'bói ra ma, quét nhà ra rác', nhiều lúc tuy quan hệ tình cảm của mình vẫn tốt nhưng các bạn cố nghĩ, cố suy diễn cho nó đúng với những gì mà thầy bói đã nói. Chính tâm lý này đã làm cho các bạn trẻ có những lựa chọn sai lầm cho cuộc đời mình”, bà Mỹ Linh cho biết.

Bà cũng đưa ra lời khuyên, chuyện tình cảm, chuyện tương lai của mỗi người thì sự quyết định phải là do chính bản thân mỗi người và căn cứ trên tình yêu. Còn nếu phải tham khảo ý kiến thì nên hỏi gia đình, những người thân của mình, không nên đặt lòng tin mù quáng vào thầy bói.

Đối với nhiều gia đình, trong trường hợp các bà mẹ thường hay đi coi bói rồi về tìm mọi cách tác động để chia rẻ tình cảm của con cái, thì chính bạn trẻ cần phải thật bình tĩnh, sáng suốt. Đây là một trong những trở ngại mà không ít bạn trẻ cần phải thật bản lĩnh vượt qua, phải tin tưởng vào lựa chọn của mình.

"Tương lai của mình là do chính mình quyết định và chịu trách nhiệm, chứng tỏ cho gia đình thấy rằng tình yêu của mình là đúng đắn, và cần phải phấn đấu sống thật tốt cho lựa chọn của mình", bà Mỹ Linh chia sẻ.

Lê Phương - Ly Ly