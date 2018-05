Nhiều người đồng tính sập bẫy tình / Nghi ngờ con gái là đồng tính, phải làm gì

Hơn thế nữa, tính tình xưa nay của em tôi khá là hiền và có phần ít nói. Xin hỏi nhà tư vấn liệu em trai tôi có thuộc giới tính thứ 3 không? Tôi có nên nói chuyện với em tôi hay cứ để mặc kệ coi như không biết. Còn nếu nói chuyện thì nên nói về những vấn đề gì? Thực tế trước đến giờ chị em tôi không tâm sự nhiều với nhau. Xin cảm ơn. (Hồng Anh)

Ảnh minh họa: News.

Trả lời:

Chào Hồng Anh,

Trước khi trả lời băn khoăn của bạn, tôi muốn hỏi thêm bạn một vài thông tin như: Em trai bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Đã đi làm hay còn đi học? Trước đó em trai bạn có quen các bạn gái không? Nếu có thì mối quan hệ của họ kéo dài bao lâu? Lý do họ chia tay là gì? Việc em bạn tải nhiều phim đen xảy ra bao lâu rồi? Sau thời gian ấy em bạn có biểu hiện gì không?

Trước mắt với thông tin bạn cung cấp, tôi xin có vài chia sẻ như sau:

Thứ nhất, em bạn là người trầm tính và hiền. Những người này thường khó mở lòng với người khác và khi có vấn đề thường giữ kín trong lòng không chia sẻ nên vấn đề trở nên lớn và thường bị chìm trong sự việc khó khăn mà bản thân họ gặp phải. Những người này suy nghĩ thường bị dồn về một phía và thường khó thoát ra được.

Thứ hai, việc cậu ấy tải nhiều phim đen về gay có nghĩa là đang rất quan tâm đến vấn đề này. Đây là một dấu hiệu quan trọng và đáng lưu ý.

Có 2 lý do có thể dẫn đến việc xem phim về gay. Lý do thứ nhất có thể em bạn đang tò mò tìm hiểu về những kiểu quan hệ tình dục (trong đó có quan hệ đồng tính). Lý do thứ 2 là em bạn đang xem xét liệu mình có đồng tính hay không thông qua sự so sánh.

Để có kết luận chính xác, bạn hãy kiểm tra và chú ý xem em bạn có những mối quan hệ với người nam nào khả nghi không? Quen trực tiếp hoặc cũng có thể là qua mạng. Nếu có thì trong mối quan hệ đó em trai bạn đóng vai là người nam hay người nữ. Và điều rất quan trọng là bạn phải tâm sự với em một cách tế nhị và chia sẻ để cậu ấy có thể bộc bạch vấn đề của mình.

Sự việc này xảy ra là cơ hội để bạn và em trai bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn đặc biệt là chia sẻ chân thành với nhau. Riêng về vấn đề này bạn có thể bắt đầu nói chuyện với em bạn bằng những cách sau:

Nói trực tiếp: "Em à, chị thấy trong máy em có rất nhiều phim đen về người đồng tính. Chị không biết chuyện gì xảy ra với em nhưng chị rất muốn nói chuyện với em về vấn đề này". Nếu nói như vậy em bạn có thể bị bất ngờ, có thể không thừa nhận hoặc lần sau sẽ kín đáo hơn. Điều quan trọng là bạn phải thể hiện cho em thấy khi bạn nói như vậy có nghĩa là đã sẵn sàng để đón nhận tất cả và dù có vấn đề gì xảy ra đi nữa thì em bạn vẫn là quan trọng nhất.

Nói gián tiếp: Bạn thử nói chuyện với em thông qua một bài báo về người đồng tính và tế nhị hỏi cậu ấy quan niệm về vấn đề đồng tính như thế nào. Chẳng hạn: "Hôm nay chị đọc được một bài báo như thế này, thế này nè. Em nghĩ như thế nào về người đồng tính". Em bạn sẽ từng chút nói về những suy nghĩ của mình, và thông qua đó bạn hiểu được suy nghĩ, tấm lòng của cậu ấy. Cũng có thể em trai bạn sẵn sàng bác bỏ, nói dối để che giấu vấn đề của mình. Đến lúc này bạn cần nói ra suy nghĩ và những điều bạn biết được về điều em bạn đang làm.

Chị em bạn ít tâm sự với nhau nên rất khó để nói chuyện và hiểu thấu tấm lòng của nhau. Bản thân bạn nếu cảm thấy khó khăn để mở lời cũng là điều bình thường. Nhưng dù khó khăn thế nào thì Hồng Anh nên nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để chị em bạn có thể tăng cường giao tiếp, nói chuyện, chia sẻ tấm lòng với nhau.

Hãy nhớ rằng bạn không phải làm việc một mình, bên cạnh Hồng Anh còn có những người khác có chuyên môn và họ sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nếu cảm thấy khó khăn để mở lời, Hồng Anh có thể tìm gặp chuyên viên tư vấn tâm lý để được chia sẻ cụ thể hơn, hoặc đi cùng với em bạn đến, nhà tâm lý sẽ có phương pháp giúp bạn tháo gỡ được những băn khoăn trong lòng. Quan trọng là bạn hãy tâm niệm rằng những việc mình đang làm bây giờ sẽ góp phần rất lớn trong việc giúp đỡ em trai mình. Hãy vững tin và mạnh mẽ lên bạn nhé.

Chuyên viên tư vấn Trần Uyên

Tổng đài 1900 6233, Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật