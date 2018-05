Thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản đều phải có chứng nhận an toàn phóng xạ. Ảnh: Medindia.

Trao đổi với VnExpress sáng 28/3, ông Phùng Hữu Hào, Phó cục trưởng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, tất cả thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam (kể cả tạm nhập, gia công, tái xuất) đều phải kèm chứng thư an toàn về phóng xạ. Chứng nhận phải do cơ quan có thẩm quyền phía Nhật cấp, trong đó nêu rõ các chỉ tiêu về an toàn phóng xạ. Yêu cầu được áp dụng với các sản phẩm xuất đi từ ngày 24/3.

Theo ông Hào, phía Nhật làm công tác này rất công khai, minh bạch. Song, để đảm bảo an toàn, khi thực phẩm qua cửa khẩu sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên, kiểm định tại một trong bốn phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn phân tích ô nhiễm phóng xạ, hạt nhân trong nước. Tiêu chuẩn an toàn phóng xạ Việt Nam áp dụng sẽ tuân theo giới hạn của Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn thực phẩm - Codex.

"Nếu liên tục 2-3 lô vi phạm ngưỡng an toàn thì sẽ kiểm định 100% đối với sản phẩm đó", ông Hào nói.

Đối với các lô hàng xuất sau ngày 11/3 (thời điểm xảy ra động đất và sự cố hạt nhân ở Nhật) đến trước ngày bắt đầu thực hiện cấp chứng thư là 24/3, dự kiến sẽ phải giữ lại ở cửa khẩu để kiểm tra. Nếu không có vấn đề gì mới cho thông quan.

Cũng theo ông Hào, kim ngạch nhập khẩu thực phẩm từ Nhật vào Việt Nam không nhiều. Đơn cử như nhóm rau quả tươi sống, cả năm 2010 chỉ có 230 tấn táo, bí đỏ trên toàn nước Nhật nhập vào Việt Nam. "Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát với các biện pháp phòng ngừa của cơ quan quản lý trong nước", ông Hào khẳng định.

Bốn phòng thí nghiệm trong nước đủ năng lực phân tích được chỉ định thuộc Cục an toàn phóng xạ và hạt nhân, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Viện khoa học kỹ thuật hạt nhân Hà Nội, Trung tâm hạt nhân TP HCM.

Theo phân công, nhóm hàng thủy sản tươi sống, sơ chế đông lạnh sẽ do Bộ Nông nghiệp đảm trách kiểm tra, giám sát. Bộ Y tế phụ trách nhóm rau quả tươi, thực phẩm đóng hộp.

Tại tỉnh Fukushima, nơi xảy ra sự cố nhà máy hạt nhân, có 5 nhà máy sản xuất thủy sản, một nhà máy sản xuất thịt có sản phẩm xuất khẩu vào Việt Nam. Hiện một số quốc gia đã hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ Nhật. Nga đã yêu cầu ngừng nhập thực phẩm từ 4 tỉnh là Fukushima, Gunma, Ibaraki và Tochigi, gần nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố. Australia cũng cấm các sản phẩm từ vùng đông bắc Nhật, gồm tảo biển, hải sản, sữa, các sản phẩm từ sữa và rau quả.

Nguyễn Hưng