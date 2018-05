Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy ly hôn là tình trạng dễ lây lan, giống như bệnh truyền nhiễm trong gia đình, nơi làm việc và các nhóm bạn bè. Theo hiệu ứng domino này, nếu bạn thân hoặc đồng nghiệp thân thiết của bạn ly dị, thì nguy cơ chia tay của vợ chồng bạn tăng lên tới 75%. Thậm chí nếu bạn của người bạn (đồng nghiệp) ấy ly hôn thì nguy cơ phải ra tòa của vợ chồng bạn cũng tăng lên 1/3. Nếu có anh chị em ruột ly hôn, thì nguy cơ đổ vỡ của vợ chồng bạn sẽ tăng lên 25%. Theo Metro, phát hiện này là kết quả của một nghiên cứu về cuộc sống của hơn 12.000 người Mỹ sống ở thị trấn New England (Mỹ) kể từ năm 1948, do tiến sĩ Rose McDermott từ Đại học Brown cùng một số chuyên gia của đại học California và Harvard thực hiện. Các nhà nghiên cứu mô tả hiệu ứng này là "ly dị bầy đàn", và tin rằng sự đổ vỡ của những người bạn thân đã buộc cặp đôi bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của chính mình. Phát hiện cũng chứng tỏ càng biết nhiều cuộc ly dị, hôn nhân của bạn càng gặp nguy hiểm. T. An