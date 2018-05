'Ghê sợ, không hứng thú tình dục: dấu hiệu của chứng lãnh cảm' / 'Nhiều phụ nữ lãnh cảm do bị ức chế tâm lý'

Tôi năm nay 47 tuổi, bị vô sinh nên không có con. Thời gian đầu, chuyện chăn gối vợ chồng diễn ra bình thường, tuy hơi khó khăn. Do bị đau khi quan hệ nên tôi có cảm giác sợ hãi mỗi khi gần anh ấy. Cũng vì không được thỏa mãn nên anh hay tỏ ra bực dọc, cáu gắt và đề nghị ngủ riêng. Tôi mừng thầm vì ngủ riêng anh sẽ không đòi hỏi và tôi không phải gồng mình hoặc tìm cớ từ chối nữa.

Ảnh minh họa: Sling.

Tôi nhận thấy tình cảm vợ chồng dần lạnh nhạt khi anh hay lên mạng làm quen với những phụ nữ khác và xem phim sex tự sướng một mình. Dạo này tôi để ý anh hay lén lút nghe điện thoại, đọc tin nhắn trong phòng riêng. Có lần tôi đọc được nội dung trò chuyện rất thân mật giữa anh và một cô gái. Điều làm tôi tổn thương là anh nhớ và chúc mừng sinh nhật cô ấy, còn sinh nhật vợ thì không.

Buồn và giận anh nên tôi đã quyết định nói cho anh những gì tôi biết. Chồng tôi thừa nhận có quen người phụ nữ ấy nhưng chỉ là bạn bè. Tôi tin anh nhưng muốn anh chấm dứt hẳn mối quan hệ này thì anh không chịu. Gần đây, tôi vẫn thấy anh lén lút nhắn tin và gọi điện, thậm chí để giấu tôi anh còn mua những sim điện thoại khác để liên lạc.

Cuộc sống bên ngoài đã vậy, trong đời sống chăn gối anh cũng rất hững hờ. Nhiều lần tôi muốn nói chuyện để giải tỏa nhưng anh không chịu nghe và tỏ thái độ khó chịu. Anh nói do tính cách không hợp nên dễ xung khắc và nổi nóng, còn tôi thì ăn nói “chói tai và khó nghe”. Giờ tôi phải làm gì để có thể chia sẻ được với chồng và tháo gỡ những vướng mắc mình đang gặp phải? - (Phương).

Trả lời:

Chào chị Phương,

Qua những tâm sự của chị, tôi được biết chị đang gặp những vấn đề khó xử và tế nhị làm ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Trước khi có những góp ý, cho tôi được bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn và vướng mắc chị đang gặp phải.

Trong thư chị có đề cập đến việc mình bị vô sinh và lãnh cảm, tuy nhiên về thời điểm và nguyên nhân lại không thấy chị nhắc tới. Việc xác định rõ thời điểm (ngay sau khi kết hôn hay xung quanh thời kỳ mãn kinh) và nguyên nhân (do yếu tố tâm sinh lý hay những yếu tố nào khác…) sẽ giúp chị có hướng điều trị để giải quyết vấn đề này.

Lãnh cảm là hội chứng suy giảm khả năng tình dục thường gặp ở phụ nữ tuổi mãn kinh. Nguyên nhân gây ra hội chứng này là do thiếu hụt nội tiết tố nữ, khiến bộ phận sinh dục bị khô, rát dẫn đến việc quan hệ với chồng gặp khó khăn, thậm chí sợ cảm giác mỗi khi gần chồng. Chị nên đi khám phụ khoa để được tư vấn và có hướng điều trị kịp thời nhằm cải thiện quan hệ vợ chồng. Trong trường hợp chị bị lãnh cảm ngay sau khi kết hôn, thì việc chữa trị sẽ phức tạp và cần nhiều thời gian hơn.

Hiện tại, vấn đề ảnh hưởng tới hạnh phúc vợ chồng là chuyện chị bị lãnh cảm. Đây cũng là nguyên do khiến anh tỏ ra cáu gắt, bực bội, đòi ngủ riêng vì không được thỏa mãn chuyện chăn gối, để rồi lên mạng xem phim sex tự sướng một mình và làm quen với những người phụ nữ khác.

Để khắc phục tình trạng trên, điều trước tiên cần làm là tìm hiểu rõ nguyên do vì sao chị bị lãnh cảm. Do những nguyên nhân về bệnh lý, sinh lý cơ thể hay do mặc cảm, thiếu tự tin, nỗi ám ảnh hoặc những nguyên nhân khác đến từ chồng chị… Và dù với nguyên nhân nào, thì việc chia sẻ và trao đổi với chồng về tình trạng tâm sinh lý của bản thân là điều hết sức cần thiết. Qua những chia sẻ của chị, cả hai sẽ biết và hiểu được quan niệm, suy nghĩ, cảm giác và mong muốn của nhau trong chuyện chăn gối vợ chồng để cùng tìm ra giải pháp chung, đặc biệt để anh hỗ trợ chị trong việc điều trị hội chứng lãnh cảm này.

Trong thư chị cũng bày tỏ, việc chồng lên mạng làm quen với những cô gái khác và lén lút sử dụng điện thoại để liên lạc với họ. Thực ra, anh có những hành động như vậy vì tình cảm vợ chồng đã lạnh nhạt. Nguyên nhân anh làm như vậy chắc hẳn chị biết rõ vì bản thân chị còn mừng thầm khi anh đề nghị ngủ riêng. Chị nói anh thờ ơ trong chuyện chăn gối nhưng thực tế, chị không một chút hứng thú thì trách sao anh lại hững hờ như vậy.

Là một người vợ, chị nên hiểu tâm lý ức chế của chồng và chia sẻ với anh những khó khăn chị phải đối diện mỗi khi vợ chồng gần gũi. Khi cả hai đều có những điều chưa hài lòng và cần tìm giải pháp, chị nên chia sẻ để mong nhận được sự tôn trọng, nhẫn nại, động viên và giúp đỡ từ anh ấy. Làm được điều đó, tôi nghĩ việc giải quyết những vướng mắc của chị chỉ là vấn đề thời gian. Và khi nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên được tháo gỡ, thì việc anh lén lút gọi điện, lên mạng làm quen với người khác hoặc xem phim rồi tự sướng… sẽ không còn là vấn đề quá khó với chị.

Chị đã nhiều lần muốn ngồi lại với chồng đề chia sẻ nhằm tìm ra hướng giải quyết nhưng anh không hợp tác vì lý do tính tình xung khắc và chị nói “chói tai và khó nghe”. Để khắc phục tình trạng này, chị nên lựa thời điểm thích hợp như lúc vợ chồng vui vẻ, thoải mái để trao đổi. Cũng nên chú ý đến nội dung câu chuyện cũng như thái độ của chị khi trao đổi với chồng. Người xưa có câu: “nói ngọt lọt đến xương”, khi chị làm được điều đó, thiết nghĩ anh sẽ phải thay đổi thái độ và quan điểm của mình.

Trên đây là một số vấn đề xin được chia sẻ nhằm giúp chị có hướng giải quyết những khúc mắc chị đang gặp phải. Hy vọng rằng vợ chồng chị sớm tìm lại được sự đồng điệu trong đời sống chung, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng để hạnh phúc hôn nhân sẽ mãi là người bạn đồng hành với anh chị.

Thân mến!

Chuyên viên tâm lý Từ Tâm

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc