Tiến sĩ Hà Mạnh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho hay, ca mổ được tiên đoán có thể sẽ khó khăn do bệnh nhi quá nhẹ cân so với 6 trường hợp trước đó. Tuy nhiên do bé My bị suy gan giai đoạn cuối nên ghép gan được xem là giải pháp điều trị cuối cùng để cứu cháu.

Cũng theo ông Tuấn, hai công đoạn gồm mổ lấy mẫu gan và ghép gan dự kiến sẽ kéo dài trong 12 giờ đồng hồ. Người cho gan chính là mẹ của bệnh nhi.

Theo hồ sơ bệnh án, sau khi sinh, bé My có biểu hiện vàng da, đi tiêu phân bạc màu, tiểu sậm màu. Chẩn đoán cho thấy bé bị teo đường mật bẩm sinh và được phẫu thuật lúc hơn 2 tháng tuổi tuy nhiên tình trạng càng xấu đi. Các chẩn đoán một lần nữa xác định bệnh nhi bị xơ gan tiến triển.

Ca mổ được hội chẩn và tiến hành bởi êkip chuyên gia nhiều kinh nghiệm gồm: Giáo sư - bác sĩ Trần Đông A, tiến sĩ y khoa quốc tế về ghép tạng Trương Quang Định (Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2), các bác sĩ ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bình Dân, Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Medic và đoàn giáo sư Vương quốc Bỉ.

Thiên Chương