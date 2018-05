Tôi còn muốn chủ động làm vợ bất ngờ và hạnh phúc. Xin bác sĩ tư vấn về màn dạo đầu trước khi vào màn "chính thức"? - Đặng Văn Ngọ (Quảng Nam).

Trả lời:

Các chuyên gia phòng the gọi tuần trăng mật là “thời kỳ thơ ấu” của vợ chồng. Mọi lỗi lầm, sơ suất trong những buổi đầu này đều để lại dấu ấn khó phai suốt cuộc đời và ảnh hưởng tới ham muốn của phụ nữ về sau.

Để chuẩn bị cho lần đầu tiên ấy, bạn nên chọn trên giường êm ái để an toàn tận hưởng cảm giác thăng hoa. Không quá cầu kỳ với khung cảnh nến, hoa, nhạc... vì có thể gây lo lắng, hồi hộp hơn. Nhiều phụ nữ bị đau khi màng trinh rách, hoặc phổ biến là đau rát do chưa đủ dịch tiết bôi trơn, co cơ vòng âm đạo (do quá lo sợ). Càng cố gắng càng gây đau đớn thêm cho người vợ. Nếu như thế nên hoãn “yêu”, chờ dịp khác.

Sự hứng khởi của vợ trẻ thường đến chậm. Người chồng cần vuốt ve và đừng tiếc lời yêu đương, trò chuyện, âu yếm và tăng dần kích thích sẽ hạn chế những cảm xúc tiêu cực. Tránh hấp tấp, vội vã đòi hỏi, cưỡng ép, hoặc hành xử thô bạo vì sẽ làm vợ lo âu, sợ “yêu”, thậm chí sinh ác cảm với chồng.

Không nên thử các kiểu trong lần đầu tiên nếu thấy không thoải mái, hoặc xấu hổ. Cũng không nên "yêu" nếu đã say vì sẽ mất tự chủ. Sau cuộc, đừng tỏ thái độ nhạt nhẽo, hoặc lăn ra ngủ, không chú ý đến cảm giác của vợ.

Sau lần quan hệ đầu, hãy nghỉ vài ngày cho màng trinh lành lại, sẽ không làm vợ bị co thắt màng âm hộ và gây phản ứng chối từ. Cũng đừng tự ti nếu lần đầu không hoàn hảo, bởi chuyện ấy phải thực hành nhiều mới thành thục. Trục trặc lần đầu và sau đó thường do "mù chữ", “lệch pha”, do đó các cặp đôi cần học cách hiểu biết, thông cảm để hòa hợp tình dục.

Song song với chuẩn bị lễ cưới, bạn hãy dành thời gian đọc sách báo để "xóa mù ái ân”. Lỡ có thất bại lần đầu cả hai hãy bình tĩnh gỡ rối để điều chỉnh và tìm hạnh phúc. Mọi biểu hiện thiếu tế nhị, không tâm lý của người chồng sẽ làm vợ tủi thân, hoài nghi, thậm chí lãnh đạm, thờ ơ với chồng. Sự hiến dâng trọn vẹn của người vợ phụ thuộc vào khả năng tự chủ ham muốn, cách cư xử tinh tế, có văn hóa của người chồng. Đó là thứ văn hóa tình yêu mà cánh mày râu cần phải học hỏi.