Cách khống chế cơn ham muốn / Em phát phì có phải do làm 'chuyện ấy' mỗi ngày?

Em năm nay 16 tuổi, cao 1,63 mét. Hồi học lớp 6-7 em cao khá nhanh so với các bạn trong lớp, nhưng lên lớp 8-9 tự nhiên em thấy mình bị thụt lùi và dần dần không cao lên nữa. Mấy đứa bạn nói em bị dậy thì sớm. Xin hỏi bác sĩ, em nên làm gì để có thể tăng chiều cao mình lên nữa (khoảng 1,7 mét) cho đến khi đủ 18 tuổi? - (Nguyễn Tiến).

Viêc tăng trưởng chiều cao do nhiều yếu tố quyết định, trong đó yếu tố về gene di truyền từ bố mẹ là quan trọng nhất. Ảnh minh họa: 2dep.

Trả lời:

Chào em,



Trước tiên, tôi xin nói rõ với em về khái niệm dậy thì sớm. Dậy thì sớm là sự xuất hiên những đặc tính sinh dục thứ phát như: hoàn thiện cơ quan sinh dục, mọc râu hay phát triển ngực... sớm hơn độ tuổi trung bình. Dậy thì sớm ở trẻ trai là trước 9 tuổi và trẻ gái trước 8 tuổi. Do vậy trường hơp của em chưa hẳn là dậy thì sớm.



Còn về việc tăng trưởng chiều cao, do nhiều yếu tố quyết định, trong đó yếu tố về gene di truyền từ bố mẹ là quan trọng nhất. Bên cạnh đó, một dinh dưỡng phù hợp và đầy đủ, đặc biệt là các thức ăn có nhiều canxi cộng với việc tập luyện những môn thể thao có sức vươn như bơi lội, bóng rổ...sẽ giúp em phát triển đươc tối đa chiều cao vốn bị quy định bởi gene.



Em vẫn đang ở độ tuổi phát triển. Điều cần làm lúc này là ăn uống đầy đủ, chăm tập luyện thể thao, và không quên tập trung học tập thật tốt. Điều này sẽ giúp em phát triển tốt nhất cả về thể chất, tinh thần lẫn trí não.



Điều sau cùng, tôi muốn chia sẻ cùng em về một câu nói của thầy giáo tôi rằng: "Chiều cao của một người tính từ đỉnh đầu lên tới bầu trời". Mãi sau này, khi hỏi lại, thầy tôi mới giải nghĩa rằng: "Chiều cao hay giá trị của một người là ở tâm hồn và những gì họ cống hiến cho cuộc đời. Chiều cao ấy quan trọng hơn rất nhiều so với chiều cao đo bằng centimet đấy".

Bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng

Giảng viên Đai học Y Dược Tp Hồ Chí Minh