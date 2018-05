Muốn ly hôn vì vợ mâu thuẫn với bố mẹ chồng / Chồng nặng gánh gia đình khiến vợ phát chán

Tôi đi làm về phải làm bao nhiêu việc nhà, tắm gội cho hai đứa con, nấu cơm, cho con ăn rồi mới đến lượt mình. Ăn xong dọn dẹp, tắm rửa, lên giường là 21h tối. Trước đây tôi còn nhịn được nhưng bây giờ thấy bức xúc và bực bội.

Tôi rất dễ cáu và con là nơi để tôi trút bực bội. Tôi biết như thế là giận cá chém thớt, là vô lý nhưng không làm thế nào khác được. Nhiều lúc tôi cũng cố kìm nén nhưng nhiều lúc khác thì không thể.

Chồng đi làm xa nhà, một mình tôi xoay sở đủ việc, lại sống trong cảnh bức xúc mà không nói được. Tôi thấy mình đang rất căng thẳng. Tôi phải làm sao? Tôi đang định đi tập yoga. Liệu việc đó có làm cho tâm trạng tôi thoải mái, được giải tỏa hơn không? Mong được nhà tư vấn giúp đỡ. (Lê Hà)

Ảnh minh họa: Wikihow.com.

Trả lời:

Chào chị! Tôi xin chia sẻ về những băn khoăn của chị đang phải trải qua. Mong chị thật bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Chị biết đấy, một nhà có nhiều thế hệ, các gia đình sống chung với nhau thì không thể tránh khỏi va chạm. Điều này chỉ được giải quyết khi chúng ta nói lên tiếng nói của mình.

Theo chị nói, chị gần như phải cáng đáng tất cả việc nhà và ít thời gian cho bản thân. Chị có phản ứng thì không những không đòi được sự công bằng, mà mẹ chồng còn bênh chị chồng khiến chị uất ức. Cách chị làm hiện nay là trút sự bực tức lên con cái. Liệu cách này có làm cho chị giảm bớt đi được những bức xúc, hay còn làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ khác của chị?

Khi kết hôn, đa số cặp vợ chồng trẻ thường mong muốn một cuộc sống độc lập, riêng tư để được thoải mái dành tình cảm cho nhau cũng như được tự do trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, có thể là do hoàn cảnh kinh tế, do nếp sinh hoạt của gia đình mà nhiều cặp vợ chồng trẻ phải sống trong một gia đình có đến 3-4 thế hệ, như gia đình chị là một ví dụ.

Việc chung sống trong một gia đình nhiều thế hệ không tránh khỏi nảy sinh những phức tạp. Trước tiên là sự khác biệt nhất định về tư tưởng, lối sống, quan điểm do khoảng cách tuổi tác giữa các thế hệ. Mọi lời nói, ứng xử giao tiếp, sinh hoạt cá nhân hàng ngày đều phải lưu ý nhìn trước nhìn sau. Sau nữa là do số lượng đông đảo của các thành viên với nhiều tính cách sẽ không tránh khỏi những bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Bởi vậy, khi vẫn sống cùng đại gia đình này, chị hãy chia sẻ với chồng về những vất vả mà chị đang phải trải qua và những mâu thuẫn của chị với nhà chồng, mong muốn của chị đối với các thành viên đó là gì, để anh ấy hiểu được tâm trạng cũng như những khó khăn của chị. Sau đó chị có thể nhờ anh ấy nói chuyện với người nhà để họ thay đổi phù hợp với cuộc sống chung.

Thứ hai, kìm nén cảm xúc bực tức chỉ làm cho mọi chuyện trở nên bế tắc. Chị có thể nói chuyện trực tiếp nếu thực sự thấy không có sự công bằng, nhưng hãy tìm thời điểm để nói, cách nói như thế nào để không chạm tới lòng tự ái và gây tổn thương. Ngoài ra, anh chị cũng phải nghĩ tới chuyện ra ngoài ở riêng, bởi con cái anh chị cũng cần có những không gian yên tĩnh để học hành, tránh sự rạn nứt giữa chị và gia đình chồng.

Đi tập yoga cũng là một cách để chị giải phóng cơ thể, rèn luyện sức khỏe, nhưng bên cạnh đó chị cũng phải sắp xếp thời gian hợp lý, tránh dồn quá nhiều việc không thể giải quyết hết có thể lại gây căng thẳng cho chị nhiều hơn.

Chúc chị lựa chọn được cách giải quyết tốt nhất và bình an. Thân.

Chuyên viên tư vấn Trịnh Thu Hà

Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm