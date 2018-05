Bạn gái bắt cá hai tay / Mất bạn gái vì hay cáu gắt chuyện nàng mất trinh

Em đang là sinh viên năm nhất. Em và cô ấy học cùng lớp, quen nhau được năm tháng và yêu nhau mới hơn hai tháng. Trong thời gian yêu nhau có cãi cọ và cô ấy đòi chia tay nhưng em đã nhận lỗi và hai đứa lại bình thường. Nhưng cách đây một tuần bọn em lại cãi nhau và lần này cô ấy nói không còn tình cảm với em nữa, nói chia tay.

Em đã làm mọi cách để níu cô ấy nhưng không thành và xem ra cô ấy còn thấy khó chịu. Em nghĩ là do trong thời gian yêu nhau mình quá ích kỷ, nhiều lúc không để cho cô ấy không gian riêng. Khi cãi nhau em cũng không nhường nhịn mà đôi co làm cô ấy khó chịu vì thế mà làm mất tình cảm cô ấy dành cho em. Nhưng tất cả đều là do em yêu quá nhiều, và giờ em vẫn muốn cô ấy quay lại với mình, em rất cần cô ấy.

Làm sao để cô ấy cảm thấy em thực sự còn quan trọng với cô ấy và chinh phục trái tim cô ấy một lần nữa. (Tuấn Anh).

Ảnh minh họa: News.

Trả lời:

Tuấn Anh thân mến,

Việc đầu tiên em nên làm trong lúc này là hãy để mọi chuyện tạm lắng xuống. Không nên cố gắng tìm mọi cách để níu kéo vì làm như vậy chẳng những không đem lại hiệu quả mà còn khiến bạn em khó chịu, bực bội. Trong khi cô ấy cần thời gian để hàn gắn những vết thương lòng thì em cần thời gian để tìm hiểu xem bạn ấy còn dành tình cảm cho mình nữa hay không.

Hiện tại, em tìm cách để bạn gái thấy được em thực sự còn quan trọng với cô ấy. Tuy nhiên, để có được cái nhìn tích cực từ bạn, bản thân em cần phải có những thay đổi và điều chỉnh để nếu có cơ hội yêu lại, em sẽ không ích kỷ, không kiểm soát và không hơn thua với người yêu nữa.

Để chinh phục lại cô ấy, em cần khéo léo tìm hiểu xem mình còn vị trí nào trong trái tim bạn ấy không. Việc em tìm cách để chứng tỏ mình quan trọng với cô ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu như bạn ấy chẳng mảy may để tâm và không dành cho em một vị trí nào trong trái tim. Do vậy, em hãy tế nhị tìm hiểu thông tin từ bạn bè hay những người thân thiết để có thêm cơ sở cho mong muốn của mình.

Em cũng có thể viết một lá thư để bày tỏ suy nghĩ và mong muốn của mình, đồng thời chủ động xin bạn một cuộc hẹn khi bạn cảm thấy thoải mái. Chờ đợi trong lúc này có lẽ là cảm giác chẳng thoải mái chút nào với em nhưng đó là lựa chọn gần như là duy nhất nếu em muốn biết được câu trả lời của bạn ấy.

Trong thời gian này, em nên hạn chế những cuộc gọi hoặc những hành động nhằm tìm mọi cách để bộc lộ và chứng minh tình cảm. Làm như thế, mục đích công việc sẽ không đạt được và bạn ấy cũng không dành sự tôn trọng cần thiết cho em. Bên cạnh đó, không nên có những suy nghĩ và hành động tiêu cực với mong muốn được bạn ấy yêu mình một lần nữa.

Tuấn Anh thân mến, có câu nói rằng “Làm việc đừng quá trông đợi vào kết quả, nhưng hãy mong làm được hết sức mình”. Do đó, em hãy làm mọi việc với sự chân tình của mình, còn kết quả thì phụ thuộc vào tình yêu của cô ấy. Trong trường hợp bạn ấy không cho em cơ hội để làm lại, em hãy coi đó là lần vấp ngã cần thiết để mình trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Chúc em đạt được ước nguyện của mình.

Thân mến.

Chuyên viên tư vấn Từ Tâm

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc