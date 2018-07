Mỗi người làm cha theo một cách khác nhau, có người chia trách nhiệm chăm con với vợ, có người chỉ tập trung vào kiếm tiền để nuôi con... Dù theo cách nào thì cuộc sống của bạn cũng thay đổi khi có con. Việc là một người cha tích cực có thể tác động đến số tiền bạn kiếm được, sức khỏe và thói quen ăn uống của bạn. Dưới đây, Business Insider đã tổng hợp 9 ảnh hưởng của việc làm cha đối với sự thành công của một người đàn ông.

Việc có con và nuôi con mang lại nhiều lợi ích cho nam giới - Ảnh: Fox Point.

Trở thành cha giúp bạn dễ kiếm việc hơn

Một nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ) phát hiện ra rằng trong khi các nhà tuyển dụng không thích các bà mẹ thì trở thành cha lại giúp nam giới tăng cơ hội có được việc làm. Kết quả của nghiên cứu cho thấy, các ứng cử viên là các ông bố được yêu thích hơn các bà mẹ và đàn ông không có con.

Là một người cha giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn

“Với nhiều nam giới, ảnh hưởng từ việc làm cha là có một khoản lương lớn”, đó là kết luận của The Fatherhood Bonus and The Motherhood Penalty: Parenthood and the Gender Gap in Pay, một nghiên cứu về ưu điểm và nhược điểm của việc làm cha mẹ và khoảng cách tiền lương giữa các giới do Michelle J. Budig, giáo sư đại học Massachusetts-Amherst (Mỹ) đứng đầu.

"Trong khi khoảng cách tiền lương giữa các giới đã giảm, thì khoảng cách tiền lương liên quan đến việc làm cha mẹ của người lao động lại tăng", Budig viết. Trong 15 năm nghiên cứu về chủ đề này, Budig phát hiện ra, trung bình thu nhập của nam giới tăng 6% khi có con và sống cùng con. Trong khi đó, cứ có thêm một đứa con, thu nhập của phụ nữ lại giảm đi 4%. Các nhà tuyển dụng sẵn sàng trả cho các ông bố mức lương cao hơn những đàn ông không làm bố, phụ nữ không làm mẹ và làm mẹ.

Năng suất lao động của nam giới làm bố không hề kém so với các nam đồng nghiệp không có con

Trái với suy nghĩ phố biến rằng người lao động có con thường dễ bị phân tâm trong công việc, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng năng suất của người làm bố không hề kém so với các nam đồng nghiệp không có con. Thực tế, năng suất lao động của nhiều nam giới được hưởng lợi từ việc làm cha.

Sau khi phân tích hơn 10.000 nghiên cứu của các nhà kinh tế được Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis tài trợ, người ta thấy rằng cha của hai đứa con lao động hiệu quả hơn các ông bố có một con và không có con. Thậm chí, sau khi có con sinh đôi, năng suất của người bố tăng lên 52%.

Tham gia vào việc nuôi dạy con giúp nam giới phát triển những kỹ năng lao động tốt hơn

Khi nghiên cứu việc chăm con có thể ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất công việc, các nhà nghiên cứu của đại học Clark và trung tâm Creative Leadership tại Greensboro, Bắc Carolina, Mỹ phát hiện ra làm cha mẹ có thể thúc đẩy kỹ năng quản lý của một người. Bởi việc nuôi dạy trẻ có thể phát triển những kỹ năng rất hữu ích trong công việc như kỹ năng đàm phán, giải quyết mâu thuẫn, sự kiên nhẫn và đa nhiệm.

Tác giả Ann Crittenden cũng viết trong cuốn sách If You've Raised Kids, You Can Manage Anything (Tạm dịch: Nếu bạn đã nuôi con, bạn có thể quản lý bất cứ điều gì) của mình: "Bất cứ ai đã học cách an ủi một đứa trẻ phiền hà, xoa dịu cảm giác của một thiếu niên đang buồn tẻ, hoặc quản lý một gia đình nhiều vấn đề... đều có thể xử lý khủng hoảng, sắp xếp những vấn đề khẩn cấp cùng một lúc, thúc đẩy đội nhóm hoạt động".

Người làm cha có tham vọng nhiều hơn người không có con

Theo nghiên cứu của công ty LeanIn.Org và McKinsey & Company (Mỹ), những người cha muốn được thăng chức trong công việc và trở thành giám đốc điều hành hơn là những nam giới không làm cha. Những người cha không muốn theo đuổi tham vọng dường như do thiếu nguồn lực hỗ trợ hơn là thiếu tham vọng.

Sau khi có con, tình bạn thay đổi là điều không thể tránh khỏi

Những mối quan hệ cá nhân cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của chúng ta. Trong một cuộc khảo sát của tạp chí Child với 1.000 ông bố bà mẹ, khoảng một nửa nói rằng số bạn của họ đã giảm sau khi họ sinh đứa con đầu lòng. Khoảng 67% nam giới cảm thấy hài lòng với tình bạn của mình trước khi có con, nhưng chỉ có 57% cảm thấy hài lòng sau khi lên chức bố.

Trước khi có con, một người đàn ông dành trung bình 16h mỗi tuần để giao lưu với bạn bè, tuy nhiên khi làm bố, con số này giảm xuống chỉ còn 6h/tuần.

Mối quan hệ vợ chồng có xu hướng khó khăn hơn sau khi có con

Việc làm cha mẹ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự thỏa mãn trong quan hệ vợ chồng do những tranh cãi phát sinh từ việc tổ chức lại vai trò của mỗi người trong hôn nhân và thu hẹp tự do của cha mẹ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, trong gia đình càng có nhiều con, mức độ hài lòng về hôn nhân của cha mẹ càng giảm. Những cha mẹ ở nhóm kinh tế xã hội cao, những cha mẹ con nhỏ và những cha mẹ sinh con trong những năm gần đây thường có xu hướng nhìn thấy nhiều tác động tiêu cực từ việc có con đến mối quan hệ vợ chồng của mình nhất.

Người làm cha có xu hướng sống không lành mạnh bằng những người không làm cha

John Dick, người sáng lập trang CivicScience, nơi có hơn 1 triệu câu trả lời cho cuộc thăm dò "Trạng thái làm cha mẹ" cho biết những người không nuôi con có xu hướng sống lành mạnh hơn những người nuôi con.

Theo kết quả thăm dò của Dick, tỷ lệ ngủ hơn 8h/ngày ở người không có con cao hơn người làm cha mẹ là 75%. 29% người làm cha mẹ chỉ được ngủ chưa đến 6h.

Tỷ lệ không ăn ở các quán thức ăn nhanh của người không làm bố mẹ cao hơn người làm bố mẹ là 73%. 38% người không phải nuôi con tập gym ít nhất một lần/tuần. 17% những ông bố bà mẹ nói rằng họ không tập thể dục. 10% các bố mẹ cho rằng mình bị quá cân, và 54% các bố mẹ cho biết mình hút thuốc lá mỗi ngày.

Có một đứa con ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc của người cha

Nhà nghiên cứu hạnh phúc Sonja Lyubomirsky giải thích trên tờ Time: các nghiên cứu chỉ ra người làm cha mẹ hạnh phúc hơn người không có con. Bà cho rằng những người làm bố mẹ có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống hơn những người không có con. Phần thưởng của việc làm bố mẹ khó diễn tả hơn thực tế hàng ngày.

Kim Anh