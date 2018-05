Ông bố trẻ viết tâm thư hài hước cho con trai mới chào đời / Lá thư bố viết cho con gái về cách chọn chồng

Để phản hồi lại chương trình ‘Thách thức Richard’, Aaryn Schuster đã nhắn tôi qua Twitter: "Gia đình là điều quan trọng nhất, hãy dành một chút thời gian để viết cho vợ của bạn, con cháu của bạn một lá thư chân thành".

Tôi không thể không tán thành điều đó! Tôi yêu gia đình của tôi. Họ mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, và giữ cho tôi luôn phấn đấu để tạo nên sự khác biệt. Tôi không thể viết thư cho tất cả họ chỉ trong một lá thư, vì nó sẽ dài mãi mãi, vì vậy tôi đã quyết định bắt đầu với một bức thư cho các cháu của tôi.

Artie, Etta và Eva-Deia yêu quý,

Ông đã có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và để lại dấu ấn trong cuộc sống. Nhưng có một vài giây phút nổi bật hơn hẳn phần còn lại. Trở thành một người ông, ba lần chỉ trong vòng hai tháng, chắc chắn là một trong những khoảnh khắc này.

Ông chắc rằng các cháu đã nghe nói về việc ông đã vui mừng đến nhường nào khi ông đã trở thành ông nội của các cháu. Ông tự đặt biệt danh cho bản thân mình là “ông nội xì tin” (grand-dude), và hét lên biệt danh đó cho cả thế giới nghe. Khi ông bà chào đón các cháu về với gia đình mình, trái tim ông như vỡ òa ra vì tình yêu, và những suy nghĩ của ông vụt sáng lên về những cuộc phiêu lưu trong tương lai của chúng ta sẽ có cùng nhau. Ông đã ngay lập tức đắm chìm trong suy nghĩ đó, và vui mừng không thể tả.

Quả thật là một vinh dự và niềm vui khó có thể tưởng tượng khi ngắm nhìn tất cả các cháu lớn lên từng ngày và phát triển tính cách độc đáo riêng của mình, và ông đang rất mong chờ để nắm tay các cháu và giúp các cháu định hướng thế giới kỳ diệu này. Ông muốn các cháu biết rằng ông sẽ luôn luôn ở bên các cháu, và cùng với đó, ông muốn chia sẻ với các cháu một số bài học quý giá nhất của cuộc sống mà ông đã trải qua. Sử dụng chúng như một sự hướng dẫn, và các cháu sẽ tìm thấy hạnh phúc, thành công và no ấm dài lâu.

Quy tắc vàng của ông trong cuộc đời là niềm vui sống. Cuộc sống không phải là một buổi tổng duyệt, vì vậy đừng lãng phí thời gian quý báu mình làm những việc không thắp sáng ngọn lửa của các cháu. Hãy làm những gì các cháu thích, và tận hưởng những gì các cháu làm. Hãy tin lời ông; những điều tuyệt vời sẽ theo bước các cháu.

Đừng để đầu óc luôn luôn thống trị trái tim của các cháu. Cuộc sống sẽ vui hơn khi các cháu nói "có" - vì vậy hãy mơ những ước mơ lớn và nói "có" với những khát khao của trái tim các cháu. Giấc mơ là một trong những quà tặng vĩ đại nhất của chúng ta – vì thế hãy nhìn thế giới với sự nhiệt tình qua đôi mắt rộng mở, và vững tin rằng các cháu mạnh mẽ hơn nhiều so với các vấn đề mà các cháu đang đối mặt.

Không bao giờ phản bội mơ ước chỉ vì lợi ích được ổn định. Thay vào đó các cháu hãy say sưa về giấc mơ của mình. Niềm đam mê sẽ giúp cháu đi đúng hướng, và truyền cảm hứng cho người khác tin vào các cháu và những giấc mơ đó. Những sự tiến bộ vĩ đại nhất trên thế giới từng được thúc đẩy bởi những người đam mê - những người không bao giờ từ bỏ ước mơ của họ. Chính những người đam mê thúc đẩy sự thay đổi đã đưa thế giới tiến về phía trước.

Hãy nhớ luôn đối xử với người khác như cháu muốn được đối xử. Luôn luôn thân thiện, luôn luôn quan tâm. Cho mọi người những lợi ích của sự nghi ngờ. Và không ngần ngại đưa ra cơ hội thứ hai. Thật khó tin người ta sẽ được nâng đỡ và vượt lên thách thức lớn nhường nào khi các cháu tin tưởng và tin cậy họ.

Hãy cởi mở với tất cả mọi người xung quanh cháu, đặc biệt là cha mẹ của cháu. Họ sẽ luôn ở bên các cháu, sẵn sàng chia sẻ những cuộc phiêu lưu của các cháu, hỗ trợ các quyết định của các cháu và yêu thương các cháu hết lòng.

Trên tất cả, yêu thương và biết rằng các cháu được yêu thương. Một trong những ban nhạc yêu thích của ông, The Beatles đã hát một bài hát có tên: All You Need Is Love (tất cả điều bạn cần là tình yêu). Mặc dù bài hát đó có tuổi đời hơn tuổi các cháu gần 50 năm, phần lớn những thông điệp đó vẫn đúng trong thời đại ngày nay. Tình yêu là món quà lớn nhất mà các cháu có thể cho đi hoặc nhận lại. Các cháu được sinh ra trong một gia đình yêu các cháu hết lòng – đừng bao giờ quên điều đó.

Luôn yêu các cháu,

Ông nội xì tin.

Richard Branson

Từ một cậu học sinh mắc chứng khó đọc với thành tích yếu kém, Richard Branson giờ đã là tỷ phú điều hành đế chế hơn 400 công ty. Với tài sản gần 5 tỷ USD, ông hiện là một trong những người giàu nhất thế giới. Ở bất cứ công việc nào, Branson đều thách thức bản thân để đạt được thành công ở cấp độ ngày càng cao.

