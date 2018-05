Trái bình bát dây như đốm lửa đỏ rực giữa màu xanh của đồng ruộng. Bình bát là loại dây leo mọc hoang, um tùm, lá xanh mướt, thuộc họ bầu bí, có nơi còn gọi là rau bát, dưa dại… Lá bình bát mọc so le, hình trái tim, hoa màu trắng, có năm cánh. Trái bình bát lúc còn non có màu xanh giống như dưa leo, to bằng ngón tay cái, vị đắng. Khi chín bình bát màu đỏ rực, ăn khá ngon, ngọt.