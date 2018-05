Madeline Mann giờ đây đã 22 tuổi và là một sinh viên. Năm 1989, cô chào đời khi mới được gần 27 tuần tuổi và chỉ nặng gần 280 gam. Khi đó, cô là em bé sơ sinh nhỏ nhất còn sống sốt.

Đến năm 2004, Rumaisa Rahman, một trong hai trẻ sinh đôi, chào đời khi mới được gần 26 tuần tuổi và chỉ nặng gần 260 gam. Cô bé trở thành bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới còn sống. Hiện nay, bé vẫn giữ kỷ lục này.

Khi chào đời, Madeline Mann có cân nặng nhẹ hơn cả một lon soda. Ảnh: CBSnews.

Ngoài việc bị đẻ non, cân nặng của cả hai cũng thấp hơn so với cân nặng trung bình của trẻ ở tuổi thai đó. Thông thường một thai nhi ở tuần thứ 18 đã có trọng lượng bằng với cả hai trường hợp trên khi chào đời. Thế nhưng bất chấp điều này, cả hai vẫn phát triển bình thường. Trong khi, đại đa số những trẻ đẻ non có sự hạn chế về phát triển, khó sống và thường hay mắc bệnh.

"Thế nhưng trong cả hai trường hợp trên, các kết quả kiểm tra sức khỏe vẫn hoàn toàn bình thường, không có bệnh mãn tính. Đây đúng là một phép lạ. Đây là những ca rất đặc biệt, trẻ đẻ non và lại có cân nặng thấp đến như thế", tiến sĩ Jonathan Muraskas, Trung tâm Y tế Đại học Loyola nhấn mạnh.

Thực tế, thì cả hai cũng nhỏ hơn nhiều so với những bạn cùng tuổi.

Những tiến bộ trong y học đã giúp các bác sĩ cứu sống những em bé sơ sinh rất nhỏ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia hai trường hợp trên không nên được coi là chuẩn mực để các bác sĩ cố gắng cứu những em bé sơ sinh quá nhỏ. Những gia đình có trẻ đẻ non, nhẹ cân thực sự đang phải đấu tranh rất vất vả.

Phương Trang