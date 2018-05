Các nhà khoa học Anh vừa phát triển một kỹ thuật xét nghiệm ADN mới, cho phép loại bỏ những phôi dị tật và làm tăng gấp đôi tỷ lệ đậu thai trong thụ tinh ống nghiệm (IVF). Đây là bước ngoặt mang lại cơ hội cho hàng nghìn phụ nữ. Nghiên cứu thực hiện trên 115 bệnh nhân từ Trung tâm Y học sinh sản Colorador (Mỹ). Các phôi nằm ở phòng thí nghiệm Mỹ, nhưng xét nghiệm tế bào lại được gửi tới Đại học Oxford ở Anh để phân tích. Theo DailyMail, kỹ thuật xét nghiệm mới cho phép bác sĩ tách vài tế bào khỏi phôi khi phôi mới vài ngày tuổi, phân tích xem phôi có bình thường về nhiễm sắc thể hay không, từ đó bác sĩ sẽ chọn ra phôi tốt nhất để cấy vào tử cung người mẹ. Trong thử nghiệm, 66% phụ nữ đã có thai sau khi qua xét nghiệm sàng lọc, cao gấp đôi so với tỷ lệ thành công bằng IVF thông thường là 28%. Điều đặc biệt khích lệ là nhiều phụ nữ trong số này ở giai đoạn "cơ hội cuối cùng" để làm IVF, đặc biệt là những người đã 39 tuổi, từng thất bại với IVF 2 lần. Các phôi thành công được cấy vào hơn 2/3 số trường hợp, và hơn 80% trong số họ đã sinh con còn sống. Kết quả này cao gấp khoảng 3 lần so với kỹ thuật IVF thông thường ở Anh, với tỷ lệ các ca mang thai sinh em bé thành công chỉ từ 25 đến 30%. Người đã phát triển kỹ thuật này, tiến sĩ Dagan Wells từ Đại học Oxford, mô tả thành tựu nói trên là "đáng kinh ngạc". Tiến sĩ Wells cho biết ông hy vọng xét nghiệm của mình có thể trở thành tiêu chuẩn trong cả các bệnh viện tư lẫn công. T. An