Liên tiếp những thảm án liên quan đến trả thù tình gần đây khiến nhiều người đã, đang và sắp yêu không khỏi lo lắng. Thạc sĩ Lê Minh Công, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố, khuyên nếu bạn vừa dứt tình cũ lại có nguy cơ bị đe dọa, hãy nhớ:

1. Không xúc phạm, không tỏ ra khinh bỉ người kia

Khi một người trực tiếp đe dọa hay gửi tin nhắn đe dọa tới bạn thì mục đích ban đầu họ chỉ muốn đe dọa thôi. Vì vậy, trong mỗi lần nói chuyện (hay trả lời tin nhắn), nếu thấy diễn biến của những lần nói chuyện căng thẳng tăng dần lên, bạn cần phải xoa dịu bằng cách không sử dụng từ ngữ xúc phạm hay bày tỏ thái độ khinh bỉ, coi thường nhân cách và gia đình họ, đặc biệt với người mà bạn muốn chia tay hoặc người yêu bạn đơn phương. Việc xoa dịu là để tránh tình trạng đẩy họ rơi vào trạng thái tự ái, kích động tiêu cực do mất kiểm soát.

Bị nói lời chia tay, Đặng Văn Khuyến (sinh năm 1985, Thừa Thiên Huế) đã chém chết người yêu vào chiều 13/4 tại một quán cơm ở quận Bình Thạnh, TP HCM.

2. Nên nhờ sự hỗ trợ của người thân, bạn bè

Khi bị đe dọa, bạn hãy kể cho người thân, bạn bè để được tư vấn và giúp đỡ. Thời gian này, nếu có việc phải ra ngoài, bạn không nên đi một mình mà hãy đi cùng với một ai đó. Đặc biệt, khi đi gặp gỡ, chuyện trò với người kia, bạn nên chọn điểm hẹn là chỗ đông người để họ khó có cơ hội ra tay.



Trong trường hợp cảm thấy bế tắc, không có cách giải quyết, bạn có thể gọi điện hay trực tiếp đến các trung tâm tư vấn tâm lý để được tham vấn gỡ rối.

3. Tạm lánh đến nơi an toàn

Khi cảm nhận thấy sự đe dọa trở nên căng thẳng, tốt nhất nên tạm thời thay đổi, di chuyển chỗ ở đến nơi an toàn một thời gian để chờ cho sự nóng giận cũng như kỳ vọng của người kia với mình nguội dần đi. Thông thường, thời gian sẽ giúp xoa dịu những cơn giận dữ cũng như làm mờ đi những kỳ vọng. Lúc ấy, bản thân người kia cũng sẽ cân bằng tâm lý trở lại.



Để tránh tình trạng này xảy ra thì ngay từ ban đầu, nếu bạn không có tình cảm với một người nào đó thì không nên để cho họ đặt quá nhiều kỳ vọng mà nên tỏ rõ thái độ. Chẳng hạn: Không yêu nhưng khi họ mời đi uống nước vẫn đi, gửi e-mail vẫn trả lời ỡm ờ, gửi quà hoặc hoa hồng vẫn nhận... khiến người kia cảm giác như bạn đã chấp nhận tình cảm của họ rồi. Vì vậy khi mối tình không được đáp trả, họ trở nên thất vọng, cảm giác như bị bỡn cợt tình cảm. Người biết kiểm soát tốt bản thân thì sẽ vượt qua điều này dễ dàng hơn. Người có đời sống nội tâm bị tổn thương, stress tạm thời thì họ sẽ có những phản ứng tiêu cực nguy hại do mất kiểm soát.

4. Không nên trang bị vũ khí

Nếu dư dả về kinh tế, bạn có thể thuê vệ sĩ nhưng không nên thuê xã hội đen để “giải quyết” hay dọa lại người đang đe dọa mình. Ngoài ra, cũng không nên tự trang bị vũ khí vì điều đó dễ làm cho bạn bị thay đổi vị trí - từ người bị đe dọa là nạn nhân lại trở thành người vi phạm pháp luật.

5. Báo công an

Bạn nên báo với nhà chức trách khi cảm thấy bị đe dọa đến sức khỏe, tính mạng. Nơi bạn có thể tố cáo là công an xã/phường, quận nơi mình thường trú (tạm trú). Với trường hợp khẩn cấp, thì báo cho lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh (113).

Khi tiếp nhận đơn tố cáo, nếu nơi nhận đơn là công an phường (xã) thì đơn vị này có trách nhiệm xác minh lá đơn có đúng như nội dung, người bị tố cáo có đe dọa người làm đơn hay không. Sau đó, công an phường (xã) báo cáo cho cấp quận, huyện - đơn vị có chức năng điều tra để có phương án đấu tranh với người bị tố cáo cũng như bảo vệ người tố cáo. Theo Luật Tố tụng hình sự, sau khi nhận đơn tố giác tội phạm, đơn vị nhận đơn phải có trả lời cho người tố cáo trong vòng 20 ngày, nếu vụ việc phức tạp thì không quá hai tháng.



Khi đến tố cáo tại công an phường, bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin, chứng cứ trong đơn tố cáo để cơ quan công an xác định mức độ của tình trạng để có phương án phù hợp. Ban đầu, lực lượng công an sẽ mời người trong đơn tố cáo lên làm việc để giáo dục, răn đe. Nếu việc giáo dục, răn đe chưa có hiệu quả, công an sẽ có những phương án cụ thể để bảo vệ người bị đe dọa, xử lý người đe dọa. Nếu xác định có đủ chứng cứ, điều kiện để định tội đe dọa giết người, cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra về hành vi đe dọa giết người.

Cha mẹ, thầy cô nên dạy trẻ kỹ năng sống từ khi còn bé “Hiện nay chúng ta mới chỉ tập trung dạy tri thức cho trẻ để đi thi cử đỗ đạt mà chưa chú trọng đến việc dạy trẻ kỹ năng sống. Với kỹ năng phòng vệ, thường là những phản xạ không điều kiện như sờ vào nước thấy nóng thì rụt tay lại, thấy bụi thì nhắm mắt… Còn những kỹ năng của từng cá nhân khi phải đương đầu với những tình huống xã hội đang bị hổng rất nhiều. Ngày bé, khi bị bạn bè bắt nạt thì về mách cha mẹ. Trong lớp mách cô giáo. Lớn lên dựa vào đám đông. Vì vậy, muốn con bạn có khả năng tự vệ, nên dạy trẻ từ khi còn bé”, tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hồi Loan, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khuyên.

Theo Giadinh.net