Ảnh minh họa: farm3.static.flickr.

Chiều 10/1, ông Phạm Văn Tiền - Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An) - đã chủ trì buổi kiểm điểm công khai trước dân đối với người đàn ông đánh vợ dã man là Phạm Văn Chiến (37 tuổi) ở ấp 2.

Tại buổi kiểm điểm, ông Chiến thừa nhận đã đánh vợ là cô Vẹn rồi đẩy xuống sông. Ông còn xé nát quần áo của vợ và mang đi đốt vì so bì quần áo của ông ít hơn vợ. Có lần ông đánh vợ không thương tiếc khi thấy vợ nghe điện thoại của một người bạn.

Theo cơ quan chức năng, những hành vi trên của ông Chiến xuất phát từ việc ông không còn yêu vợ và công khai sống như vợ chồng với một phụ nữ cùng xóm. Khi cô Vẹn can ngăn để bảo vệ hạnh phúc gia đình thì bị ông đánh và buộc phải ký vào đơn ly dị để ông tự do cưới người khác.

Do không chịu nổi đòn chồng, cô giáo Vẹn buộc phải bỏ dạy, trốn sang nhà người thân nhưng cũng bị dọa giết nếu để ông ta thấy mặt. Trước sự không an toàn của cô Vẹn, Công an xã Mỹ Quý Tây đã vào cuộc lập hồ sơ vụ việc, buộc kẻ vũ phu này ký cam kết không đánh đập và dọa giết vợ.

Hiện nay vì quá sợ hãi, cô Vẹn đã đồng ý ký tên thuận tình ly hôn với chồng và hồ sơ đã được UBND xã thụ lý xem xét hòa giải theo thủ tục hôn nhân gia đình.

Thiên Phước

* Tên người vợ đã được thay đổi.