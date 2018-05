Gần hai tháng nay, cuộc sống vợ chồng tôi được che đậy bởi vẻ bên ngoài hạnh phúc nhưng bên trong tôi thấy bế tắc vì đang có những hoài nghi về tình cảm của vợ mình.

Do hoàn cảnh công việc, vợ chồng tôi không thể ở bên nhau thường xuyên. Cuối tuần, tôi phải chạy xe hai giờ đồng hồ để đến với cô ấy. Thời gian gần gũi ít là vậy nhưng cô ấy luôn từ chối mỗi lần tôi muốn quan hệ.

Tôi đang nghĩ cô ấy có bồ. Cuối tuần, các giáo viên đồng nghiệp đều về nhà hết nhưng vợ tôi thường ở lại khu tập thể một mình. Mới đây vợ tôi báo đã dọn ra ngoài ở cho thoải mái với lý do sinh hoạt trong khu tập thể không tiện. Tôi cũng đã hỏi xem cô ấy có bệnh gì để kịp thời chữa trị nhưng vợ không chịu nói.

Phải chăng cô ấy đã có người khác nên mới lạnh nhạt với tôi như vậy? Xin hãy cho tôi lời khuyên - (Đức)

Trả lời:

Anh Đức thân mến,

Đời sống vợ chồng lạnh nhạt có nhiều nguyên như tồn tại mâu thuẫn chưa thể giải quyết, căng thẳng, áp lực trong công việc... Một số người do sức khỏe không tốt khi mắc những bệnh lý cơ thể hoặc do phai nhạt tình cảm nên có những mối quan hệ ngoài hôn nhân. Với anh, điều quan trọng lúc này là tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao vợ lại có thái độ hững hờ và lạnh nhạt như vậy để có hướng giải giải quyết đúng đắn, nhằm tránh những sai lầm không đáng có do “đoán già đoán non”.

Theo như anh chia sẻ, gần hai tháng nay vợ chồng anh đang trong cảnh trong không ấm mà ngoài cũng chưa êm. Vợ thì hững hờ lạnh nhạt chuyện chăn gối, còn anh đang có những thắc mắc hoài nghi về sự chung thủy của vợ. Có nhiều cách để anh có thể gỡ bỏ những hoài nghi trong suy nghĩ về thái độ và những việc làm của vợ. Tuy nhiên trước tiên anh nên dành thêm sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn, đừng chỉ chăm chăm đến chuyện quan hệ tình dục. Qua những việc làm này, một mặt giúp anh chị hâm nóng tình cảm vợ chồng do sự xa cách, mặt khác nếu chị có “say nắng” thì thái độ ấy của anh có thể là thông điệp ngầm gửi tới vợ.

Bên cạnh đó, anh nên thu xếp công việc để vợ chồng có thể ngồi lại chia sẻ với nhau về những suy nghĩ cũng như băn khoăn để tìm cách tháo gỡ. Vì ở xa nhau nên anh chị hãy giữ cho mình thói quen biết lắng nghe và chia sẻ. Làm được như vậy, chị sẽ chủ động chia sẻ với anh khi có những chuyện không vui, khi sức khỏe không tốt hoặc thậm chí là những cơn “say nắng” bất chợt trong cuộc sống.

Giải pháp vợ chồng dọn về ở chung cũng là điều mà anh có thể bàn tính khéo léo với vợ trong lúc này. Lựa chọn ấy có thể gây những khó khăn và xáo trộn trước mắt, nhưng sẽ giúp anh nhiều trong việc cải thiện mối quan hệ vợ chồng cũng như tháo gỡ những khúc mắc mà anh đang tìm câu trả lời.

Để những nỗ lực của anh trong việc hàn gắn lại mối quan hệ vợ chồng có kết quả, bản thân anh cũng nên khách quan để nhìn nhận vai trò và trách nhiệm của mình. Trong trường hợp những suy đoán của anh là đúng, anh cũng nên giữ cho mình thái độ bình tĩnh và tìm dịp thuận tiện để trao đổi với vợ, lắng nghe những suy nghĩ của cô ấy để anh biết những gì đang tồn tại và gây cản trở tới đời sống chung.

Cũng lưu ý khi vợ chồng nói chuyện, anh nên giữ thái độ bình tĩnh, tự chủ, biết lắng nghe và tôn trọng nhau. Làm được điều này, sẽ giúp cả hai có thiện chí trong đối thoại.

Anh Đức thân mến, những sóng gió trong đời sống hôn nhân là điều khó tránh khỏi. Nó có thể giúp hôn nhân thêm bền chặt nhưng cũng có thể là nguyên nhân gây nên những chia rẽ và đổ vỡ. Việc đang đối diện với những khó khăn có lẽ cũng là dịp thuận tiện để anh chị nhìn lại đời sống hôn nhân cũng như tình cảm dành cho nhau. Hy vọng anh sớm giải tỏa được những hoài nghi trong lòng để cùng với vợ để xây dựng một gia đình đúng với nghĩa “trong ấm ngoài êm”.

Thân mến,

Chuyên viên tâm lý Từ Tâm

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc