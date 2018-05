Cô gái 22 tuổi gặp rắc rối khi chuyển hộ khẩu từ thành phố quê nhà - thị trấn Baojing, tỉnh Hồ Nam - tới thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh này, nơi cô đang theo học đại học, do tên của cô có ký tự Latinh "A". Theo một quan chức tại chi nhánh Yuelu của Sở Công an tỉnh Trường Sa, những tên người có ký tự Latinh sẽ không được hệ thống làm hộ khẩu của Bộ Công an nước này nhận diện. Cha của Peng đã đặt tên cho cô theo nhân vật trong tiểu thuyết "A Quy chính truyện" của nhà văn nổi tiếng Lỗ Tấn. "Một biểu tượng xuất sắc, và cha mẹ muốn tôi nổi tiếng", Peng kể thêm. Cô cũng cho biết cuối cùng cô đã quyết định nghe theo lời khuyên của cơ quan công an là đổi tên mình, dù chưa nghĩ ra cái tên nào mới. Theo Sanxiang City Express, Peng A không phải là người đầu tiên gặp rắc rối với tên họ ở Trung Quốc. Những người mang tên Zhao C, Chen B và những người khác cũng đều từng được chính quyền yêu cầu đổi tên vì lý do này. T. An