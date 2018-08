Thứ 7 vừa qua, Hà Nội bắt đầu đợt nắng nóng gay gắt, chị Hiền (khu đô thị Mễ Trì, Từ Liêm) để con gái 5 tuổi ở nhà thay vì gửi sang bà ngoại như mọi ngày. Hôm đó chị lại phải đi đám cưới nên đã lên kế hoạch cho anh Bình, chồng chị ở nhà chăm con. Nào ngờ, chiều hôm đó chị về nhà thì nghe tin con nhập viện.

“Bác sĩ nói con tôi bị co giật, mắt lờ đờ, mặt đỏ rực, nhiệt độ cơ thể cao do say nắng. Nhìn sang chồng, anh ấy mới thú nhận là đưa con đi công viên chơi. Sau khi đi chơi còn cho con mua quần áo, đồ chơi. Ai đời lại để trẻ con đi nắng vài tiếng đồng hồ, không ốm mới lạ”, chị bực tức nói.

Cách đây 2 năm, chị cũng được phen hú hồn khi mùa hè năm đó con gái chị cũng ở nhà với bố. Trước khi đi làm chị đã dặn cứ 4, 5 tiếng là phải thay bỉm, cho con đi vệ sinh. Thế rồi lúc về, chị thấy bỉm ướt sũng, vùng kín của cháu bị hăm vì để bỉm cũ quá lâu, chỉ rửa qua con chị đã khóc thét, hờn dỗi cả đêm.

“Đang trời nóng như điên thế, lại thấy tại chồng mà con ốm, con đau ai mà còn bình tĩnh được chứ”, chị nói.

Nắng nóng dễ khiến trẻ bệnh. Ảnh: Phan Dương.

Không khá hơn gia đình chị Hiền, mấy ngày nay gia đình chị Ngân (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng lục đục vì chồng chị “dại” trong cách chăm con.

“Mình đã dặn đi dặn lại, thằng bé bị bệnh phổi nên không cho ngâm nước nhiều hay để điều hòa thấp, tuyệt đối không cho con uống nước đá. Thế mà mấy trưa nay hai bố con nóng quá lăn ra sàn đá hoa ngủ, buổi chiều còn đưa cháu đến bể bơi làm cả đêm thằng nhỏ sốt bừng bừng. Mình giận quá trách chồng một trận, không thèm nói chuyện luôn”.

Chị Ngân là nhân viên văn phòng nên phải đi làm cả ngày, còn chồng chị mở một quán sửa chữa điện thoại tại nhà. Từ ngày con nghỉ hè, chồng chị được giao luôn nhiệm vụ chăm đứa con 4 tuổi. Thế nhưng vì anh tính cũng trẻ con, lại chiều con quá trớn khiến đứa trẻ ốm triền miên. Mới nghỉ hè được gần 2 tháng nay, con của anh chị đã ốm 3 lần.

Theo chị Ngân, lần đầu chồng chị cho con uống nước đá nhiều làm cháu ho cả tuần. Lần hai anh lại để con chơi với trẻ hàng xóm giữa trời nắng chang chang khiến đêm đó cháu sốt cao. Và lần này sơ sẩy nằm ngủ dưới sàn khiến con bi viêm phổi nặng.

“Mỗi lần như vậy thằng bé lại ốm cả tuần, người gầy nhom. Mình xót con, trách chồng thì anh ấy bảo trời nóng quá, nằm dưới sàn cho dễ ngủ, ai biết được con lại ốm nặng thế. Mình chỉ còn biết gặng cười, không hiểu hết lần này anh có tỉnh người ra không”, chị Ngân than vãn.

Nắng nóng cũng khiến mâu thuẫn nhỏ trong gia đình chị Lan (Mỹ Đình, Hà Nội) bùng lên thành chuyện lớn, mà xuất phát chỉ vì việc chăm con.

“Vừa về đến đầu nhà là chồng đặt ạch con nhỏ vào tay, bắt cho bú. Mình bảo 'để em nghỉ tí đã'. Thế là chồng bạt tai, mắng tới tấp, nói mình bỏ bê con, thấy con đói mà không cho bú. Có phải mình muốn vậy đâu, người mình mồ hôi, nóng bức phải nghỉ một chút cho thân nhiệt hạ bớt, không lại lây bệnh cho con thì sao”, chị Lan phân trần.

Con chị Lan mới được 7 tháng tuổi nhưng vì anh chị đi làm nên bà nội phải lên chăm cháu. Từ ngày có bà, chị đỡ được bao nhiêu việc, con cũng ngoan ngoãn, không quấy khóc như trước. Chị luôn thầm cảm ơn vì có mẹ chồng chăm con hộ.

“Thế nhưng mấy ngày nay trời nắng nóng, con bé quấy khóc không chịu chơi với bà, cũng không chịu ăn. Chắc vì thế bà cũng căng thẳng, chỉ mong mình về là dúi con vào tay mình. Hôm qua nắng quá nên mình tan làm muộn, chồng phải bế con cho bà nấu cơm. Ai dè chỉ vì thế mà anh ấy và bà được dịp quát mắng mình”, chị tâm sự.

Đi làm cả ngày, đêm đến con nhỏ lại quấy khiến chị luôn bị thiếu ngủ. “Chồng trách, mẹ chồng ghẻ lạnh, con lại ốm đau, mình mệt mỏi chỉ biết bồng con mà khóc. Vài ngày nay mình không nói chuyện với chồng. Kệ anh, mình có sai đâu”, người phụ nữ trẻ tức tưởi nói.

Tại Hà Nội, nắng nóng đã kéo dài nhiều ngày nay. Nền nhiệt phổ biến từ 35 đến 38 độ, nắng bắt đầu từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Vào giờ cao điểm, nhiều nơi còn trên 40 độ. Nhiều hôm trời nực, không có gió. Kiểu thời tiết này cộng với thời điểm nghỉ hè khiến nhiều trẻ bị ốm càng khiến gánh nặng trông con đổ lên những cặp vợ chồng. Dự kiến thời tiết này vẫn còn kéo dài trong vài ngày tới, đến ngày 18/7 nhiệt độ có xu hướng giảm dần.

Phan Dương