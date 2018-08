Theo phát hiện này, khoảng 48% số phụ nữ không thích khỏa thân trên giường, mà muốn mặc ít nhất một món đồ. Lý do của việc này là 54% trong số họ cảm thấy tự tin hơn khi không hở hoàn toàn. Tuy nhiên cánh đàn ông lại có quan điểm khác. Khi được hỏi liệu có thích bạn đời vẫn còn mặc một món đồ trên người khi đang "mây mưa" hay không, chỉ có 36% đàn ông nói có. Và khi được hỏi họ sẽ lựa chọn món đồ nào, ưu tiên hàng đầu của cánh mày râu là áo khoác ngủ. Tuy nhiên, khảo sát lại cho thấy hầu hết phụ nữ muốn mặc áo lót khi lên giường với chồng. Ngoài ra, 61% chị em khẳng định thích "yêu" khi buồng tắt hết điện, so với chỉ 37% ở cánh đàn ông, tờ Telegraph cho biết. Andy Barr, giám đốc marketing của trang MyCelebrityFashion.co.uk cho biết "Nghiên cứu này đã chứng tỏ phục trang đem lại tự tin như thế nào cho phái đẹp về cơ thể họ". Cuộc khảo sát được thực hiện bởi MyCelebrityFashion.co.uk trên 1563 người. T. An