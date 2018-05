Ảnh minh họa: Science.

Đã quá ngày đèn đỏ đến 2 tháng mà Dung (22 tuổi, ở Hà Nội) vẫn không hiểu vì sao mình vẫn chưa có kinh nguyệt. Đi khám, làm đủ các xét nghiệm, bác sĩ cũng chỉ bảo không có vấn đề gì và cho về.

> Phát hoảng vì vô kinh sau tiêm thuốc ngừa thai

Trước đây, cô vẫn có kinh nguyệt đều hàng tháng nhưng thời gian gần đây lại hay bị trục trặc. Có đợt, cô tự dưng mất kinh đến 4 tháng mới có lại, còn lần này đã 2 tháng rồi mà chưa thấy dấu hiệu gì. Chưa lập gia đình, cũng không có quan hệ tình dục trước đó nên cô nghĩ lý do không thể vì có thai.

Lo sợ có thể bị khối u ở đâu đó, cô mới đến bệnh viện khám. Thế nhưng cuối cùng bác sĩ cũng không phát hiện ra điều bất thường. Làm các xét nghiệm như nước tiểu, huyết trắng đều cho kết quả âm tính, siêu âm tử cũng bình thường.

"Cơ thể đang bình thường lại tự dưng mất kinh đến mấy tháng liền mới có lại. Bác sĩ nói không sao, có thể chỉ do dạo này công việc căng thẳng làm mình bị stress. Dù thế mình vẫn thấy lo, chỉ sợ sau này ảnh hưởng đến việc có con thì khổ", Dung chia sẻ.

Cũng gặp cảnh ngộ như Dung, Hà 26 tuổi, ở Định Công Hà Nội cũng bị mất kinh gần 3 tháng. Mới đầu, cô nghĩ mình nhỡ mang bầu nên kinh nguyệt mới chậm, nhưng thử que thử thai cẩn thận đến 3 lần kết quả vẫn là không có.

Trước kia, hàng tháng kinh nguyệt cô vẫn có đều chỉ lượng máu ra không nhiều. Có tháng cũng chậm kinh nhưng chỉ một vài ngày là lại thấy có bình thường. Đợt này thì đến mấy tháng mà vẫn chưa thấy dấu hiệu.

"Đây lần đầu mình bị như thế nên lo lắm. Đi siêu âm cũng không phát hiện gì bất thường, bác sĩ chỉ cho thuốc điều chỉnh nội tiết về uống. Không hiểu có nên cơm cháo gì không mà sao uống thuốc được gần một tháng rồi mà vẫn chưa thấy có kinh trở lại", Hà nói.

Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế lao động Thái Hà (Hà Nội) cho biết, cũng giống như Dung và Hà, phần lớn phụ nữ đều lo lắng khi bỗng nhiên mất kinh hàng tháng. Với chị em gái, kinh nguyệt là một dấu hiệu quan trọng vì phải "có tháng" thì cô gái ấy mới có khả năng có thai.

"Vì thế, chỉ cần có trục trặc là lo lắng, không hiểu cơ thể mình có gì bất thường không, bị khối u ở đâu đó. Thực tế đây cũng chỉ là một dạng rối loạn kinh nguyệt và có thể do rất nhiều nguyên nhân khác nhau", bác sĩ Dung nói.

Chẳng hạn như trường hợp của hai cô gái trên, kinh nguyệt tự dưng bị mất không phải do bị bệnh gì, ở đây có thể chỉ là vấn đề tâm lý. Tất cả các xét nghiệm, siêu âm đều cho kết quả bình thường. Những căng thẳng, stress, xúc động mạnh mẽ về tinh thần (vui, buồn quá mức, lo sợ thái quá, quá mong có con...) có thể có ảnh hưởng tạm thời, làm mất quá trình phóng noãn và mất kinh. Chỉ khi cơ thể trở lại trạng thái tâm lý bình thường thì mới có kinh trở lại, bác sĩ Dung cho biết.

Ngoài ra, theo bác sĩ, đây cũng có thể là kết quả sau khi dùng một số thuốc như: thuốc tránh thai, thuốc corticoid, thuốc chống trầm cảm, chống rối nhiễu tâm trí, chữa bệnh tuyến giáp... Như thuốc tránh thai có tác dụng ức chế sự rụng trứng và ức chế trứng bám vào niêm mạc tử cung nên việc mất kinh không có gì quá nghiêm trọng. Nếu ngừng uống thuốc thì sau 3-6 tháng thì kinh nguyệt sẽ trở lại bình thường.

"Những chị em quá gầy, bị chứng chán ăn hoặc ăn quá nhiều do nguyên nhân thần kinh cũng dẫn đến sự thiếu hụt estrogen, dẫn đến ngừng phóng noãn và mất kinh. Cũng có chị em lại do vận động quá nhiều. Một số trường hợp là do có khối u ở tuyến yên nhưng đây thường là u lành, có thể điều trị bằng thuốc nhưng hiếm gặp", bác sĩ Dung nói.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, với những thiếu nữ chưa qua 18 tuổi mà có kinh một vài lần rồi tịt luôn thì chưa cần cần quá lo lắng. Vì đây là đây là một hiện tượng khá phổ biến ở các em nữ trong tuổi dậy thì. Nếu đã qua 18 tuổi mà vẫn chưa thấy có kinh trở lại hoặc tự dưng mất kinh 3-6 tháng chị em nên đi khám để biết nguyên nhân gây mất kinh và điều trị dựa trên nguyên nhân.

Nếu nghi ngờ do bị stress, vận động quá nhiều, gầy sút hay tăng cân quá mức thì chị em cần thay đổi lối sống. Nếu thấy cần thiết, bác sĩ có thể kê thuốc điều trị nội tiết để điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt trở lại bình thường.

Phương Trang