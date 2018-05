Bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho hay, trẻ được khám là những em mắc bệnh tim bẩm sinh dưới 15 tuổi. Việc khám sàng lọc sẽ chọn những trường hợp đủ chỉ định mổ để thực hiện vào ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Cũng theo ông Định, chương trình thông tim can thiệp và mổ tim hở cho trẻ em được các bác sĩ Nhi Đồng 2 hợp tác với Viện tim và đoàn giáo sư phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Our Lady’s Hospital for Sick Children, Đại học Hoàng Gia Ireland, tiến hành.

Những phụ huynh có nhu cầu khám bệnh cho con, có thể hẹn trước qua số điện thoại 08. 22103982 trong giờ hành chính.

Cao Lâm