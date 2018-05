Ông bố không muốn 'đảm đang' là gánh nặng cho đời con gái

Đoạn chia sẻ của Lê Mai, 32 tuổi, chủ một spa ở Hà Nội về "cách sử dụng chồng" đang được chia sẻ rộng trên Facebook. Bà mẹ hai con cho biết, cô và chồng đã kết hôn được 6 năm nay. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, tuy nhiên nhiều khi cô cũng chạnh lòng vì chồng không còn tâm lý với vợ như trước.

Chia sẻ với VnExpress, Mai cho hay: "Lúc yêu nhau, ngày Lễ Tết nào cũng tặng quà to, quà bé, chăm chút tôi từng chút một. Giờ những ngày này, có khi chỉ là bó hoa mà cũng phải nhắc nhở suốt từ mấy hôm trước. Tâm lý của phụ nữ ai cũng muốn được nhận quà, nhưng món quà ý nghĩa và quan trọng hơn tất cả, đó là cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc của chồng. Đó có thể là một ánh mắt nhìn mình đắm đuối không dứt, là nhẹ nhàng hôn vào má vợ trước lúc đi làm hoặc nắm chặt tay vợ trên phố đông. Hạnh phúc của người phụ nữ chỉ cần từ những điều nhỏ nhặt như vậy".

Qua status này, cô mong muốn các ông chồng hãy quan tâm, chăm sóc tới vợ mình nhiều hơn, không chỉ là 20/10 mà tất cả các ngày trong năm.

Lê Mai, bà mẹ 2 con gây sốt với chia sẻ "Phương pháp sử dụng chồng".

Dưới đây là status "Phương pháp sử dụng chồng" gây sốt của Lê Mai.

Gửi đức ông chồng đáng kính của em!

20/10 là ngày Phụ nữ toàn Việt Nam sẽ được nuông chiều đó anh. Người ta đang thi nhau: "Khoe hoa, khoe quà chồng tặng, khoe nhà biệt thự, khoe nhẫn kim cương, nước hoa ngát hương, khoe toàn hàng hiệu, khoe hoa tiền triệu, khoe túi nghìn đô, khoe chồng làm thơ, tối về cơm nước, dọn dẹp sau trước, nhà cửa tinh tươm, chỉ cần vợ lườm là ngoan cun cút"...

Nhưng chồng à, em không muốn những điều ấy, em mong được chồng thể hiện tình yêu thương trong ngày này dành cho em theo cách khác: Không hoa, không quà nhưng đầy hoài niệm và tinh tế... 'Yêu sách' này của em đơn giản thôi nên em nghĩ chắc chắn chồng em sẽ làm được.

Chồng còn nhớ không? Hồi yêu nhau, chỉ cần vợ leo lên xe là chỗ để chân đã được chồng lấy tay gạt ra từ trước, chúng mình chậm rãi đèo nhau cười khúc khích qua từng con phố. Còn bây giờ, vợ còn chưa kịp ngồi ổn định chồng đã rú ga phóng đi mất rồi, mặc kệ vợ ngồi sau gẩy rách cả đôi guốc hay rung cả cái xe thì chồng vẫn kiên quyết hát to bài "không cảm xúc", điềm tĩnh nhìn thẳng và phóng xe đi tiếp. Nên 20/10, nếu có chở vợ đi đâu, thì chồng cứ từ từ gạt chỗ để chân ra trước, để vợ bám chắc tay vào áo rồi hãy nhấn ga cho xe chạy nhé.

Hồi yêu nhau, khi đi tới bất cứ quán xá nào, chồng đều là người mở cửa cho vợ bước vào, suốt bữa ăn chúng mình trò chuyện, tâm sự và nhìn nhau âu yếm. Giờ thì khác rồi, mạnh ai có chân người nấy đi, vì là đàn ông chân khoẻ nên chồng luôn là người đi trước, rồi từ ngày có cái điện thoại, chồng đắm đuối bỏ hết thế giới xung quanh, mặc kệ vợ còn ta với nồng nàn ngồi một mình âm thầm gọi món.

Không phải vợ không có khả năng chạy nhanh hơn chồng, cũng không phải vợ đòi hỏi những điều quá viển vông. Nhưng trước đây là người yêu được chồng chăm chút.... bây giờ là vợ, lại bị vô tâm, vợ thấy ghen tị với chính mình của ngày xưa thôi. Nếu 20/10, chồng có mời vợ đi ăn quán, thì hãy nhẹ nhàng mở cửa cho vợ đi vào trước và hãy liếc nhìn vợ tình tứ vài phút thôi trước khi lại đắm đuối với "cô bồ điện thoại" .

Hồi yêu nhau, một cái nhíu mày nhăn mặt của vợ cũng làm chồng lo lắng cuống quýt đến quên ăn mất ngủ. Còn bây giờ thì... dù là vợ giận chồng đến mức phát khóc, thì đó cũng là chuyện bình thường, ngày chồng vẫn phải đủ ba bữa no, đêm vẫn ngủ vẫn say kèm ngáy to như sấm. Có câu "nếu lấy được chồng tốt thì ngày nào cũng là ngày 20/10". Vợ cần được chồng yêu thương, chăm sóc, quan tâm đủ 360 ngày trong năm, chứ không phải chỉ riêng những ngày dành cho phụ nữ.

Mai mong muốn các đức ông chồng sẽ quan tâm tới vợ mình nhiều hơn.

Vô tình đọc được trên mạng câu chuyện "Hướng dẫn cách sử dụng vợ" của một anh chàng nào đó nên vợ cũng đánh liều tự soạn cho mình "phương pháp sử dụng chồng" cho bản thân. Các ông chồng đều là những sản phẩm lỗi của tạo hoá. Vì nếu thiếu phụ nữ, họ sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo được.

"Chồng là sản phẩm tương đối bền bỉ nhưng dễ bị nhiễm virus lạ bên ngoài. Phải biết cách bảo quản cẩn thận, cài đặt chế độ diệt virus thường xuyên, chú ý tới những vật thể, vệ tinh lạ bay lơ lửng xung quanh. Chúng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tấn công và kích thích sản phẩm, khiến sản phẩm dễ bị chập chíp hỏng ram, rối loạn lập trình và dễ dàng bốc cháy.

Chồng là sản phẩm cấp thiết, phải sử dụng thường xuyên đều đặn mỗi ngày. Việc sử dụng mang lại rất nhiều lợi ích cho người dùng, đặc biệt là việc tiêu thụ được một lượng lớn calo trong quá trình vận hành máy, hay được lãi thêm 1, 2, 3 hay nhiều sản phẩm giống y hệt thế trong tương lai. Nếu lười hoạt động sản phẩm dễ lỗi, hỏng, chập mát.

Sản phẩm chồng có đặc thù nếu dùng lâu thì hay dở chứng, có biểu hiện chống đối lại người sử dụng. Vì thế luôn cần được chăm sóc bảo dưỡng bằng những bữa ăn ngon, những lời khen ngợi cổ vũ động viên mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong quá trình đang dở chứng.

Chồng là sản phẩm biết cãi, biết nóng giận, nhưng người dùng chớ nóng vội đòi quăng hoặc bỏ đi vì một mét vuông là trăm thằng trộm cắp, nghề của chúng là luôn nhăm nhăm lấy trộm bất cứ thứ gì sơ hở của đối phương, hàng mới còn zin hay thậm chí hàng lỗi, hàng hỏng đang trong quá trình sửa chữa vẫn có nguy cơ bị đánh cắp.

Sản phẩm thường tỏ ra trơ lì và bản lĩnh nhưng thật ra rất dễ tổn thương, phát nổ khi gặp những tác động không mong muốn. Của bền tại người, vì thế người dùng muốn sản phẩm sử dụng được lâu, chạy được bền vững thì cần phải trân trọng, nâng niu, bảo quản, lau chùi sạch sẽ, và giữ gìn thật cẩn thận.

Vài dòng đến chồng như một lời nhắn nhủ yêu thương, mong chồng em đọc được và hồi âm bằng món quà 20/10 mà em mong muốn.

Yêu thương chồng em nhiều lắm!

Mộc Miên